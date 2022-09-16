巴西調查：近7成受訪者憂政治因素受到攻擊

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（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）巴西即將到來的10月總統選舉火藥味濃，引發選民恐懼。巴西智庫Datafolha今天發布一項調查顯示，67.5%的受訪者聲稱害怕因政治或黨派選擇而受到人身攻擊。

巴西公共安全論壇（Fórum Brasileiro de Segurança Pública）和可持續發展政治行動網（RAPS）委託民調機構Datafolha進行的調查也指出，甚至有3.2%的受訪者表示，他們在7月時就曾發生由於政治爭論等因素，而成為被威脅的受害者。

民調機構在8月3日至13日抽樣調查2100人的意見。

巴西公共安全論壇項目協調員馬貴斯（David Marques）表示，對政治暴力的恐懼在不同階層的人民中普遍存在，人們擔心這種暴力加劇的情況會更為影響人身安全。

馬貴斯指出，這項名為「暴力與民主：2022年大選前的巴西概況」是為了解巴西民眾對威權主義和民主的看法，以及對暴力的恐懼程度。

巴西公共安全論壇曾於2017年進行一項關於暴力和威權主義的調查，但未評估對民主的支持，目的只是衡量民眾在2018年選舉支持獨裁立場的傾向。

近期的這項調查則衡量人民對民主的支持度，結果顯示，90%的受訪者認同贏得2022年選舉並獲得選舉法院承認的候選人，應在2023年1月1日就職；89.3%認同人民在自由和透明的選舉中選擇領袖對民主至關重要；62%認為法院能夠防止政府越權行事非常重要。

可持續發展政治行動網主任、政治學家蘇德瑞（Mônica Sodré）指出，民主不僅僅是選舉，儘管這是必不可少的一環。

調查還顯示，通常收入和教育程度較低的民眾只要自己的權力受到威脅，他們也可能放棄支持民主。

蘇德瑞分析，這是因為巴西社會不平等，民主的好處並未讓所有人民感受到，民主並沒有提高每個人的生活品質和福祉。（編輯：陳惠珍）1110916