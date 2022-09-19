拜登：美國疫情已結束 繼續投注防疫工作[影]

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拜登受訪時表示，美國COVID-19疫情已經結束。圖為美國加州購物中心的人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統拜登在哥倫比亞廣播公司（CBS）今天播出的訪問中表示，美國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已經結束。

隨當局取消大部分防疫限制措施，旅行也恢復到疫情前水準，拜登這番談話反映美國大部分社會的現狀。

拜登上週在底特律車展（Detroit Auto Show）中，接受CBS「60分鐘」（60 Minutes）節負專訪時表示：「疫情結束了，我們仍然面臨COVID的問題，我們仍為此付出很多努力…但疫情已經結束了。」

拜登指著車展大廳說：「你可以注意到，沒有人戴口罩了。每個人的狀態似乎都很好。所以我認為情況正在改變。」

不過，數週前拜登政府才要求國會提供224億美元資金，維持採檢和注射疫苗的計畫，以防範秋季疫情可能再起。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1110919