強化印太外交 馬爾地夫盼年底前美首設大使館

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）馬爾地夫外交部長夏希德今天表示，希望在今年底或明年初，能見到美國在馬爾地夫開設第一個大使館；並盼望在今年底前，重啟馬爾地夫駐華府大使館。

目前美國與馬爾地夫的外交往來，是透過美國駐斯里蘭卡大使館處理，而馬爾地夫則是透過其駐聯合國代表團與美國接觸。

馬爾地夫外長夏希德（Abdulla Shahid）在紐約一場智庫活動中表示，他認為馬爾地夫和華府之間的關係「從未如此穩固」。

他說馬爾地夫正在華府尋找設立大使館的處所，並表示「我們的目標是在今年底前，讓大使館能夠運作」。

夏希德說，馬爾地夫在1965年獨立後，曾在華府設有大使館，但後來由於預算原因不得不關閉。他又說，上次在2007年他擔任外交部長任內，曾經重啟駐華府大使館，但於2008年因馬國政府更迭而再次關閉。

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2020年訪問馬爾地夫期間，宣布要在馬爾地夫開設美國大使館的計畫，並說美國與中國在印太地區角力時，馬爾地夫的地位日益重要。

路透社報導，美國總統拜登7月宣布有意提名職業外交官袁裕豪擔任駐馬爾地夫大使。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1110919