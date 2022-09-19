最後瞻仰民眾離場 英女王靈柩將移西敏寺舉行國葬

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世8日辭世，享耆壽96歲，國葬今天將於倫敦西敏寺舉行。在此之前，女王停靈於國會西敏廳供民眾瞻仰，曾於英國皇家空軍服役的希雷耶獲得最後瞻仰的殊榮。

美聯社報導，超過4天的公眾瞻仰英女王靈柩期間即將告終時，人潮從最初的大排長龍逐漸減少。最後一個進場瞻仰靈柩的是曾在空軍服役的希雷耶（Chrissy Heerey），她表示，能夠最後一個瞻仰女王靈柩「備感殊榮」。

希雷耶說，她排隊進入西敏廳（Westminster Hall）兩次，第一次是在今天凌晨，第二次趕在西敏廳於上午6時30分關門、結束民眾瞻仰之前。

她表示，這次經驗是「人生中最寶貴的經驗之一，很榮幸能來到這裡」。

希雷耶鞠躬之後，議會官員最後一次對女王靈柩致意。英國史上首位女性黑杖傳令官（Black Rod）克拉克（Sarah Clarke）最後一個通過女王靈柩，接著把靈柩留在有900年歷史的西敏廳當中，四周是4根點燃的蠟燭，以及身穿禮儀制服的衛隊。

女王靈柩接著被運往西敏寺（Westminster Abbey）舉行國葬，約有2000名賓客參與。

威廉王子與凱特王妃，以及兩人的9歲長子喬治王子（Prince George）、7歲女兒夏綠蒂公主（Princess Charlotte）都將參加國葬。4歲的最小弟弟路易王子（Prince Louis）不會出席。

護柩人員抬著女王靈柩走進西敏寺時，排在王位第二繼承順位的喬治王子和他的妹妹，將和王室成員一起尾隨在女王的靈柩後方。

根據葬禮儀式順序，喬治王子和夏綠蒂公主將走在父母身邊，後方跟著哈利王子和妻子梅根，以及其他王室成員。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110919