英女王國葬 新加坡政府建築降半旗悼念

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英國女王伊麗莎白二世國葬19日在倫敦舉行，新加坡所有政府建築在同天降半旗，以示悼念。圖為新加坡國會降半旗。中央社 111年9月19日

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（中央社台北19日電）英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）日前辭世，國葬今天在倫敦舉行。新加坡所有政府建築在今天降半旗，悼念伊麗莎白二世；星國總理李顯龍表示，世人將永遠記得女王的責任感及貢獻。

在位70年的伊麗莎白二世8日辭世，享耆壽96歲。她的靈柩今天從國會西敏廳移往西敏寺，在全世界重要領袖的見證下舉行國葬；新加坡由總統哈莉瑪（Halimah Yacob）代表出席。

新加坡總理李顯龍今天再度於臉書發文悼念伊麗莎白二世。他說，「女王是希望、穩定及延續的象徵」，世人將會永遠記得她對英國、大英國協及全球的責任感、奉獻精神及貢獻。

為向這位已故英國女王致敬，新加坡所有政府建築也在今天降半旗，以示悼念。

伊麗莎白二世是英國史上在位最久的君主。（編輯：周永捷）1110919