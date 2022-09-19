送女王最後一程 英國民眾自備睡袋漏夜卡位湧入倫敦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦19日綜合外電報導）從昨天晚上到今天一大早，大批民眾湧入倫敦市中心卡位，等候西敏寺舉行的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬儀式，送女王最後一程。

法新社報導，隨著破曉，泰晤士河逐漸明亮，一波波等著致意的人潮從地鐵的堤岸站（Embankment）步出，走向國會廣場（Parliament Square）。

不過，國會廣場早已聚集許多人，他們前一晚帶著睡袋睡在白廳（Whitehall）政府辦公區金屬拒馬後方，國葬隊伍將行經之處。

26歲的會計師畢爾德摩（Bethany Beardmore）說：「這是歷史的一部分。」她的哥哥隸屬英國御林軍編制中的擲彈兵衛隊（Grenadier Guard），參與國葬儀式。

「我有生之年將不會再出現另一位女王。」

畢爾德摩昨晚9時就到現場卡位，喝了太多糖和咖啡因，在寒夜裡反而睡不著。

她說，「大家都在聊天」，警察和軍事人員經過時，人群中會出現稀稀落落的掌聲。

41歲的裴基（Jamie Page）是曾參與伊拉克戰爭的退役軍人，他清晨5時從南倫敦的荷善（Horsham）搭車過來。

他說：「我16歲就宣誓效忠女王。」黎明微光中他的軍功勳章閃閃發光。

「她是我的主子，代表了一切。她就像是上帝的禮物。」

英國女王國葬儀式結束，士兵抬著靈柩準備移至砲架車，查爾斯三世、王后卡蜜拉等英國王室成員在靈柩後方跟隨。（Frank Augstein/Pool Photo via 美聯社）

英國女王靈柩被移至砲架車上，從西敏寺出發前往威靈頓拱門。（路透社）

覆蓋著皇家旗的女王靈柩，14日起停放在國會大廈的西敏廳（Westminster Hall）供民眾瞻仰，據估已有數十萬人前來致哀。

上午6時30分，西敏廳的大門關閉，停止讓民眾進入，準備移靈，經國會廣場至西敏寺（Westminster Abbey）。

國葬後，女王的靈柩被護送上火砲車架，行經白金漢宮（Buckingham Palace），之後將移靈至溫莎城堡（Windsor Castle）。

53歲的戴維斯（Susan Davies）清晨6時30分就和夫婿及兩名子女來到海德公園角（Hyde Park Corner），望過去是威靈頓拱門（Wellington Arch），女王的靈柩在這裡停留。

這個來自倫敦東方艾塞克斯（Essex）的家庭有備而來，不但帶來露營椅，還準備了很多食物。

「我想參與，這是我們歷史上重要的一天。」

55歲的丈夫理查（ Richard）在一旁補充說：「看電視意義完全不同，你無法感覺你是整個儀式的一部分。」

「我會在手機上觀看葬禮，然後，我們將送女王最後一程。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110919

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世，她的國葬於台灣時間19日晚間6時在倫敦西敏寺舉行。圖為女王靈柩經過白金漢宮。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年9月19日

英國女王國葬儀式結束，靈柩繞行倫敦市中心。（圖取自The Royal Family YouTube頻道網頁youtube.com）