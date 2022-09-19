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女王國葬 巴黎地鐵喬治五世站暫改伊麗莎白二世站

2022/9/19 21:08
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（中央社巴黎19日綜合外電報導）法國巴黎市中心香榭麗舍大道（Champs-Elysees）上的喬治五世地鐵站，今天暫時改名為伊麗莎白二世女王站，以此表達對已故英國女王的哀思。

英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）的國葬今天在倫敦舉行，巴黎地鐵喬治五世站（George V）的標誌被換了下來，在這一天改名為伊麗莎白二世站，紀念這位英國君主。

巴黎大眾運輸公司（RATP）發言人告訴法新社：「我們希望在這一天共同表達哀思，因此把『伊麗莎白二世 1926-2022』的標誌放到1號線的喬治五世站內」。

這個地鐵站明天就會改回喬治五世站的原本名稱。

為紀念伊麗莎白二世，法國總理下令全國公共建築降半旗，卻遭到少部分市長抵制。

法國東北部城鎮法什蒂梅斯尼勒（Faches-Thumesnil）的左翼市長普洛西（Patrick Proisy）說，他不會在鎮上降半旗。

普洛西曾在英國女王過世後表達哀悼，不過他表示，降半旗的做法違背了法國「自由、平等、博愛」的原則。（譯者：張欣瑜/核稿：林治平）1110919

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