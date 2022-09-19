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英國女王逝世 中國紹興工廠接數萬英國旗訂單

2022/9/19 17:23
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（中央社台北19日電）加拿大CTV電視網報導，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世後90分鐘內，中國浙江省紹興市一間工廠接到製造數萬支英國國旗的訂單，並於一週內製造了超過50萬支英國國旗。

英國女王伊麗莎白二世8日辭世，享耆壽96歲，國葬將於19日在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行。

CTV電視網17日報導，這間接到製造數萬支英國國旗訂單的紹興工廠，暫停其他工作，逾100名員工每天從早上7時30分開始，一天工作14小時製造英國主題的旗幟。

工廠經理表示在英國女王逝世首週，生產了超過50萬支有關英國的旗幟，有些英國國旗中，有些是供哀悼者攜帶前往悼念英國女王，有些是用來掛在屋外。有些旗幟標示了英國女王的肖像及她的出生和死亡年份。旗幟介於21至150公分寬，售價為人民幣7元（約新台幣32元）。

這名經理提到，第一位客人在凌晨3時發來訂單，訂製數萬支旗幟，而工廠內有2萬支旗幟的存貨。這名客人親自到工廠取貨，旗幟未包裝好便放入箱內運走。

這間工廠之前為世界盃等體育賽事及其他國慶活動製造旗幟，這名經理說，「每件事件背後都是一個商機。」（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1110919

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