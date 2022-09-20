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美官員：俄傭兵組織正招募重罪犯參與俄烏戰爭

2022/9/20 09:24
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）一名美國資深國防官員今天表示，俄羅斯民營軍事公司瓦格那集團（Wagner Group）正試圖招募1500多名被定罪的重罪犯參與俄烏戰爭，但有許多人拒絕加入。

路透社報導，這名不願透露姓名的美國官員對媒體說：「我們的消息指出，瓦格那集團在烏克蘭遭受重大損失，折損了許多年輕和缺乏經驗的戰鬥人員，這並不奇怪。」

歐洲聯盟已對瓦格那集團實施制裁，指控這個傭兵組織代表克里姆林宮進行秘密行動。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin ）表示，瓦格那集團不代表俄國，但民營軍事承包商有權在全球任何地方工作，只要他們不違反俄羅斯法律。

這名美國官員指出，最近在社群媒體流傳的一些影片似乎顯示，蒲亭密友普里格津（Yevgeny Prigozhin）正試圖招募囚犯。美國財政部和歐盟（EU）指普里格津與瓦格那集團有關。

影片顯示，普里格津似乎正試圖招募俄羅斯囚犯，另外還有塔吉克人、白俄羅斯人和亞美尼亞人。路透社尚未獨立核實這些社群媒體影片。

自2014年以來，人權組織和烏克蘭政府一直指控瓦格那集團的傭兵在敘利亞和烏東地區犯下戰爭罪。

英國軍事情報部門7月表示，俄羅斯在烏克蘭衝突中，利用瓦格那集團來增援俄國前線部隊。

五角大廈上月表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄方已有7萬至8萬人傷亡。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110920

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