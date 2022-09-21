被控利用疫情詐領2.4億美元 明尼蘇達州47人挨告

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國官員今天表示，明尼蘇達州有47人遭訴，因為他們涉嫌利用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）紓困計畫，詐領共2.4億美元。

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）說：「今天的起訴書描述了一項駭人聽聞的陰謀，在疫情蔓延期間竊取為了照顧有需要的兒童所設立的公共資金，這是目前為止與疫情有關最大宗的詐領案件。」

美國司法部稱，被告挪用「聯邦兒童營養計畫」（Federal Child Nutrition Program）撥出的數千萬美元。這項計畫是在COVID-19疫情期間，為有需要的兒童提供食物。

此案被告包括41歲的波克（Aimee Bock），她是非營利組織「養育我們的未來」（Feeding Our Future）創辦人兼執行董事，這個組織是「聯邦兒童營養計畫」的贊助單位之一。

美國司法部在聲明中說：「『養育我們的未來』的員工在明尼蘇達州招募個人和實體，設立聯邦兒童營養計畫的服務據點。」

聲明提到：「那些服務據點由被告和其他人設立營運，謊稱每天為數以千計的兒童提供餐點。」

他們不但沒有真的那麼做，反而提供假收據，並捏造兒童姓名，虛報餐點的供應數量。

根據美國司法部，「養育我們的未來」聲稱在疫情蔓延期間，在明尼蘇達州開設了超過250個服務據點。

美國司法部說，「被告利用不法所得，購買豪華轎車及明尼蘇達州的住宅及商用房地產、俄亥俄州和肯塔基州房地產，以及肯亞和土耳其等地房地產，並用來當作出國旅遊的花費。」

被告面臨連串的指控，包括電匯詐欺、冒用聯邦計畫、洗錢等。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110921