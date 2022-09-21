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中國封城衝擊 亞銀下修亞洲開發中國家經濟成長

2022/9/21 13:39
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（中央社馬尼拉21日綜合外電報導）亞洲開發銀行（Asian Development Bank）今天下修對亞洲開發中國家2022年經濟成長預估，主要是受到中國Covid-19疫情封城、俄烏戰爭，以及亞洲抗通膨措施等拖累。

法新社報導，儘管Covid-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施放寬刺激了亞洲地區的消費者支出和投資，但總部位於菲律賓的亞銀警告，隨著食品和燃料價格飆升以及中央銀行升息，復甦將面臨「全球性逆風」。

因此，亞銀將亞洲開發中國家2022年成長預測下修到4.3%。

從太平洋上的庫克群島（Cook Islands）到中亞的哈薩克共和國（Kazakhstan），亞銀在開發中國家有46個成員國。

相較之下，亞銀4月間預估亞洲開發中國家的成長率是5.2%。這個地區2021年成長7.0%。

亞銀首席經濟學家帕克（Albert Park）警告，這個地區前景「風險日增」，呼籲各國政府保持「警戒」。

他表示：「世界經濟顯著趨緩，將嚴重削弱對亞洲地區的出口需求，先進經濟體較預期強勁的貨幣緊縮恐導致金融不穩。且中國的成長面臨經常性封鎖和房地產行業疲軟的挑戰。」

由於北京追求的防疫清零對這個世界第2大經濟體造成傷害，中國2022年的成長預估從5.0%下修至3.3%。

帕克表示，中國封城對亞洲開發中國家的預測有著「重大影響」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110921

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