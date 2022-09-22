巴西亞馬遜森林遭非法採伐 巴拉州加劇

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（中央社記者唐雅陵聖保羅21日專電）9月21日是巴西的植樹節。調查顯示，北部巴拉州（Pará）原住民領地的非法採伐面積在12個月內增加10倍，從2019/2020年158公頃增加到2020/2021年的1720公頃。

根據亞馬遜人類環境研究所（Imazon）、亞馬遜保護和可持續發展研究所（Idesam）、森林和農業管理認證研究所（Imaflora）和生命中心研究所（ICV）組成的Simex網調查數據，2020年8月至2021年7月間有5個原住民領地被非法伐木者闖入。

2019年8月至2020年7月間，只有巴拉州東南部的Baú原住民領地遭到伐木。

根據調查資料，位於戈亞內西亞杜巴拉市的阿曼納耶（Amanayé）是受影響最嚴重的地區，2020年8月至2021年7月之間，有1255公頃土地被開採，相當於當期遭非法採伐巴拉州原住民領地的73%。

亞馬遜人類環境研究所表示，阿曼納耶雖然已列入國家原住民基金會（Funai）的數據庫，但這塊領地仍在等待批准，使得它面臨更大風險。

研究員卡多索（Dalton Cardoso）表示，原住民領地和保護單位內伐木增加的情況極為令人擔憂，顯示這些依法應優先受到保護的領地，沒有獲得應有的關注來阻止新的入侵活動。

亞馬遜人類環境研究所指出，森林砍伐是當植被被完全移除以將土壤轉化為其他用途（如農業或採礦），伐木則只是從森林中移除幾棵樹。

調查顯示，2020年8月至2021年7月之間，巴拉州被開採5萬7079公頃，比前一年增加14%；其中2萬339公頃未經環境機構授權採伐，占總採伐量的41%，比前一年減少15%。（編輯：郭中翰）1110922