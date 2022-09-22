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墨西哥規模6.9強震民眾穿睡衣逃生 已2人喪命

2022/9/22 21:04（9/22 21:22 更新）
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墨西哥米卻肯州22日凌晨發生規模6.9強震，民眾紛紛衝出屋外避難。（路透社）
墨西哥米卻肯州22日凌晨發生規模6.9強震，民眾紛紛衝出屋外避難。（路透社）
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（中央社墨西哥市22日綜合外電報導）墨西哥太平洋沿岸米卻肯州今天凌晨發生規模6.9強震，首都墨西哥市搖晃劇烈，民眾倉皇衝到大街上避難，有些人還穿著睡衣、抱著小狗，目前至少已有2人不幸喪命。

法新社報導，墨西哥米卻肯州（Michoacan）9月19日才發生規模7.7強震，今天強震的2名死者都住在墨西哥市（Mexico City）。

墨西哥國家地震研究所（National Seismological Service）指出，這起規模6.9強震，震央在太平洋沿岸地區，也就是米卻肯州科阿爾克曼市（Coalcoman）以南84公里處。

不過，美國地質調查所（USGS）偵測的規模為6.8。

另外，墨西哥國家地震研究所的數據顯示，這起地震震源深度為12公里；美國地質調查所估計是24公里，震央距離墨西哥市大約410公里。

根據墨西哥國家地震研究所的資料，9月19日發生規模7.7強震後，墨西哥傳出超過1200次餘震，今天規模6.9強震，是當中威力最強的一次餘震。

19日的強震造成墨西哥西部地區2人死亡、數千棟建築受損，當時400公里外的墨西哥市民眾驚慌失措。

最新的這起強震，發生在當地時間22日凌晨1時（格林威治標準時間6時）過後不久，同樣觸發墨西哥市的地震警報，建築物也搖晃劇烈。

地震警報響起後，許多民眾倉皇逃出家門，有些人還穿著睡衣、抱著小狗一起逃難。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在社群媒體推特（Twitter）發文寫道：「墨西哥發生規模6.9餘震，震央在科阿爾克曼市。很不幸地，墨西哥市有2位民眾喪生。」

他還說，墨西哥西部的米卻肯州（Michoacan）、柯利馬州（Colima）、哈里斯科州（Jalisco），未傳出有人遇難。（譯者：張欣瑜/核稿：陳彥鈞）1110922

墨西哥22日發生強震，民眾穿睡衣、抱小狗到街上避難。（路透社）
墨西哥22日發生強震，民眾穿睡衣、抱小狗到街上避難。（路透社）
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