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英鎊舊紙鈔將走入歷史 民眾排隊兌換新塑膠鈔票

2022/9/23 23:06
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（中央社倫敦23日綜合外電報導）再過一週，面額50英鎊和20英鎊的舊紙鈔就要正式走入歷史，當地時間昨天上午，英國央行英格蘭銀行倫敦總部外湧現排隊人潮，民眾趕在舊鈔作廢前，兌換新版塑膠鈔票。

彭博（Bloomberg）報導，英格蘭銀行（Bank of England）今天表示，目前有總值近60億英鎊的舊版50英鎊紙鈔，和總值逾50億英鎊的舊版20英鎊紙鈔，總計有超過3.6億張鈔票，9月30日之後將無法在英國各地商家使用。

民眾可以透過幾種方式把舊鈔兌換成新版塑膠鈔票：親自跑一趟英格蘭位於倫敦針線街（Threadneedle Street）的總部、透過郵寄方式或在特定郵局兌換。許多商業銀行也提供民眾將舊鈔存入帳戶的服務。

昨天上午，前往英格蘭銀行櫃檯兌換新鈔的民眾大排長龍，等候的隊伍已排到了大街上。

不過英格蘭銀行表示，印有伊麗莎白二世女王頭像的塑膠鈔票還是能夠正常使用。(譯者:張欣瑜/核稿:楊明暐)1110923

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