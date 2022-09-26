紐西蘭舉行國家追悼會 感念和英女王關係深厚

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（中央社威靈頓26日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天主持國家追思會，向已故英國女王伊麗莎白二世致敬，並說紐西蘭與女王有著「深厚關聯」。

在紐西蘭首都威靈頓（Wellington），數百名民眾在國會戶外場地大螢幕上觀看追悼會進行，而在聖保羅大教堂（the Cathedral of Saint Paul）舉行的閉門儀式以默哀一分鐘展開。

阿爾登說：「今天我們齊聚一堂，彰顯紐西蘭和女王陛下長達70多年的深厚關係，而這始於1953年女王首次到訪紐西蘭。」

她朗讀女王在1953年12月到1954年1月期間訪問紐西蘭的紀念冊，女王之後又9度訪問紐西蘭。

阿爾登讀到紀念冊中，有關女王結束訪問行程，即將離開的場面。

她念道：「當白色大船沿著航道緩緩行駛時，群眾和海軍儀隊小跑步上前，想要追上女王。每個人都在歡呼，許多人不捨女王離去而哭泣，大家不斷地揮手，直到女王戴著白手套回禮的手再也看不見為止。」

紐西蘭各地也將舉行紀念儀式，包括最大城市奧克蘭（Auckland），城市著名地標將會點亮紫色燈光來紀念女王。

目前全世界有15個國家仍奉英國君主為元首，紐西蘭為其中之一；不過，這個角色大致上僅具儀式性。

英國新君即位後，引發紐西蘭改制共和的討論，阿爾登本月稍早表示，在女王伊麗莎白二世逝世後的短期內，紐西蘭不會積極採取任何措施以改制為共和國，但她預期紐西蘭最終將會成為共和國。

阿爾登說： 「我確實相信，紐西蘭假以時日將朝著這個方向走。我想這可能會在我有生之年發生，但我不認為這是一項短期措施，或者是短期內的議題。」（譯者：紀錦玲/核稿：戴雅真）1110926