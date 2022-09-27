英國進入查爾斯時代 貨幣郵票徽記逐一更新

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（中央社倫敦26日綜合外電報導）英國鑄幣、郵政當局及白金漢宮今天宣布，將逐步看到國王查爾斯三世圖像的硬幣、鈔票和郵票於市面流通，新王的「皇家密碼」（字母徽記）即將出現在政府建築和紅色郵筒。

路透社報導，隨著英國開始針對70年來的首位新元首進行調整，英國貨幣和郵票的製作機構表示將展開作業改用新王查爾斯三世的圖像，慢慢取代已故女王伊麗莎白二世。

英國皇家鑄幣廠（Royal Mint）執行長傑索普（Anne Jessopp）說：「第一批印有國王陛下查爾斯三世肖像的硬幣，將依銀行與郵局的需求進入市面流通。」

「這意味著未來許多年，英國市面上會同時流通著印有查爾斯三世和伊麗莎白二世圖像的硬幣。」

硬幣更換的過程耗時，英國皇家鑄幣廠估計，目前在市面上流通的女王硬幣約達270億枚。女王伊麗莎白二世本月8日過世，享耆壽96歲。

同樣的，英格蘭銀行（Bank of England）表示，印有查爾斯三世肖像的鈔票料將於2024年年中開始在市面流通。

此外，皇家郵政（Royal Mail）表示，日常使用、印有已故女王肖像的郵票也會陸續換成查爾斯三世的圖像，新郵票會在目前存貨用盡之後開始進入市面流通。

現有的女王圖像的貨幣和郵票依舊可以使用。

法新社報導，白金漢宮今天也揭曉查爾斯三世的「皇家密碼」（royal cypher），也就是會出現在政府建築、國家文件以及新郵筒的字母徽記。

女王伊麗白二世的字母徽記是EIIR，代表的是Elizabeth II Regina（Regina在拉丁文中意指女王）。查爾斯三世的則是CIIIR，也就是Charles III Rex（Rex在拉丁文中意指國王）。

皇家密碼是由1484年成立的英國紋章院（The College of Arms）所設計。白金漢宮內的王室郵局27日將寄發第一批印有CIIIR徽記的郵件品項。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1110927