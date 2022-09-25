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英國女王墓碑鋪設完成 最後安息地照片曝光

2022/9/25 10:05
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（中央社溫莎24日綜合外電報導）英國白金漢宮今天發布女王伊麗莎白二世最後安息地新墓碑的照片，墓碑上同時刻有女王以及她父母和丈夫菲立普親王的名字，象徵一家人相伴長眠於喬治六世紀念禮拜堂。

伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）本月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）逝世，享耆壽96歲。

女王的靈柩14日到19日上午停靈在倫敦國會大廈西敏廳（Westminster Hall）內供民眾瞻仰。19日舉行國葬時，世界各國領導人都不遠千里來參加，大批群眾也走上街頭，向這位英國史上在位最久且受人尊敬的君主做最後告別。

綜合法新社和路透社報導，伊麗莎白二世的墓碑由黑色大理石製成，從上至下依序以黃銅字刻著國王喬治六世、王后伊麗莎白、女王伊麗莎白二世、親王菲立普的名字和生卒年。

墓碑並刻有象徵最高榮譽的嘉德勳章（Order of the Garter）。

伊麗莎白二世的妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）同樣長眠於溫莎城堡（Windsor Castle）聖喬治教堂（St George's Chapel）內的喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel）。

伊麗莎白女王委託修建喬治六世紀念禮拜堂，作為她父親喬治六世的永久安息之地，這座禮拜堂於1969年完工。

溫莎城堡將於29日重新開放，民眾屆時將能夠參觀聖喬治教堂。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1110925

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