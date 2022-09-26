刺激假期採購消費 亞馬遜Prime特賣會即將開跑

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（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）全球最大網路零售商亞馬遜公司（Amazon.com）今天宣布針對忠實客戶推出特賣會，如同其夏季Prime Day行銷專案，藉此拉抬節日買氣，迎合經濟動盪下精打細算的消費者。

亞馬遜表示，Prime搶先體驗特賣（Prime Early Access Sale）將從太平洋日光節約時間10月11日午夜（台北時間10月11日下午3時）起，在15國進行48小時。

副總裁甘尼（Jamil Ghani）告訴路透社，今年第2度推出特賣活動的原因，除了目前是耶誕採購季，還因為消費者現在面臨的「總體經濟環境」。

他說：「民眾希望省錢，花得更值得。」

甘尼不願預估這檔促銷，和今秋黑色星期五（Black Friday）、「網購星期一」（Cyber Monda）、以及7月Prime Day相比下的營收。

亞馬遜這類僅限會員的活動通常會讓一些消費者更捨得花錢，訂閱Prime會員或在商城上花更多錢。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110926