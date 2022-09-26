越南民眾盼河內火車街重啟 籲借鏡台灣十分老街

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（中央社記者陳家倫河內26日專電）位於河內市的火車街上週遭封，大批國際旅客撲空難掩失望。越南民眾建議，可以參考台灣的十分老街來提振河內市的觀光旅遊業，但也憂心旅客不能遵守確保軌道安全的相關規定。

火車街原是一條不起眼的民宅後巷，因有火車經過，當地居民便在鐵軌兩旁開了30多家咖啡店，消費者喝咖啡的同時可近距離感受火車呼嘯而過。火車街在2018年成為網紅景點，尤其是西方國家的旅客最常來此朝聖。

然而河內市近來以維護鐵路安全為由將火車街封鎖，還要求咖啡店業者關門。現場觀察發現，駐警與保全不斷對著旅客大喊「NO、NO」，禁止他們進入，不到1小時就有近百名外國旅客敗興而回，只能站在街口拍照。

越南網友看到火車街被封的消息在網路上熱烈討論，有網友將台灣的十分老街拿來做對照，盼河內市有關單位能借鏡，允許旅客在鐵軌上拍照、行走，遇火車行經時段再要求旅客離開。

河內市民黎燕兒（Le Yen Nhi）表示，台灣與泰國都有類似的火車街，的確可以參考，但要在越南落實必須考慮如何提升旅客的安全意識，同時對外公告火車行經時段，讓旅客在安全的時段前來覽景、喝咖啡。

來自法國巴黎的克里斯多福（Christopher）計劃在越南旅行一週，為了到火車街打卡特別在河內市待一天，他站在警方圍起的鐵柵欄外失望地說，巴黎有很多火車站，但沒有河內市這樣的火車街，越南應珍惜這一旅遊資產。

克里斯多福指出，火車直接開進市中心的景觀很罕見，鐵軌沿線的居民也可以透過賣咖啡、紀念品賺錢，「我自己沒能參觀當然有點失望，但也替業者感到些許難過，因為不能繼續賺錢了」。

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火車街旁的住戶黎俊英（Le Tuan Anh）在這裡賣了7年咖啡，他說，政府不准店家營業，完全沒有緩衝，咖啡、食材只能全倒掉；警察不讓遊客進入，連親友探訪都被阻止，「我感覺像坐牢，部分公民權被剝奪」。

他表示，自開業以來，火車街幾乎沒發生過交通事故，現在旅客被勸阻後都站在鐵柵欄外的街口拍照，這樣才叫危險。希望政府能與當地居民開會討論出一套解決方案，讓他們能夠在此安居樂業。（編輯：林憬屏）1110926

河內市出於安全考量封鎖火車街逾一周，卻仍有大批國際旅客前來朝聖，但他們現在只能在鐵柵欄外拍照。中央社記者陳家倫河內攝 111年9月26日