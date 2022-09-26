古巴公投通過新家庭法 同性婚姻與收養合法化

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（中央社哈瓦那26日綜合外電報導）古巴上週末舉行新「家庭法」公投。選務官員今天表示，根據公投結果，人民同意將同性婚姻、同性伴侶收養以及代理孕母合法化。

法新社報導，選委會主席貝爾塞洛（Alina Balseiro）透過國營電視台宣布，初步開票結果呈現「不可逆轉的趨勢」，多達66%有效選票支持新家庭法（The Family Code）。

年滿16歲以上的古巴人皆有權參與這次公投，他們須針對「您是否同意家庭法？」的提問回答「是」或「否」。

貝爾塞洛表示，「家庭法已獲得人民認可。」

對於崇尚男子氣慨，且在1960和1970年代，同性戀仍會被送入軍事化勞改營的古巴社會而言，這是一項具里程碑意義的公投，象徵社會風氣出現重大轉變。

新家庭法最值得注意的是，婚姻被定義為兩個人的結合，而非一個男人和一個女人的結合。

目前已有多個拉丁美洲國家認可同性婚姻，包括阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多，以及墨西哥若干州分。（譯者：戴雅真/核稿：施施）1110926