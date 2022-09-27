英鎊兌美元貶值至新低後 強勁觸底反彈

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（中央社倫敦27日綜合外電報導）由於投資人先前擔心，英國政府的減稅計畫可能對公共財政造成破壞，英鎊兌美元匯價昨天貶值至空前低點，但今天強勢反彈。

法新社報導，英鎊兌美元匯價今天勁揚1.34%，升值至1.0832美元。

昨天，這個匯率盪到歷史新低的1英鎊兌1.0350美元，差點就要貶值至平價。

英鎊經歷重貶後，英國中央銀行英格蘭銀行（Bank of England）表示正密切觀察金融市場，還說將「毫不猶豫依照需要調整利率」，以抑制通貨膨脹。

英銀與世界各國的中央銀行一樣，今年已多次升息，以使數十年來最嚴重的通膨能夠降溫。

由於英鎊呈現創紀錄的疲態，分析師預料，英銀在11月3日的下次例行政策會議中，將做出大幅升息的決定。

德國商業銀行（Commerzbank）分析師芮克特（Esther Reichelt）表示：「根據目前市場價格，（英銀）下次會議估計將升息150個基點（6碼）以上 」，她甚至懷疑這樣的升幅是否足夠。

芮克特指出，早在英鎊大貶之前，已經有人質疑英銀打擊通膨的決心；她認為英銀的決策聲明將「不太可能安撫所有這些人」。

另一方面，分析師們補充，英鎊恢復強勢，原因還包括美元兌一些主要對手貨幣略微走弱。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1110927