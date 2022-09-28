遭炸彈威脅 日本西九州新幹線停駛疏散站內旅客

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本長度最短、今年9月23日才剛通車的西九州新幹線，因為沿線地方政府接獲炸彈威脅電子郵件，讓負責營運的JR九州公司決定今天下午全線停駛，並疏散車站內所有旅客。

日本讀賣新聞報導，JR九州公司今天表示，因西九州新幹線沿線地方政府接獲炸彈威脅電子郵件，為了安全起見，決定從下午3時左右起全線停駛西九州新幹線，並要求沿線5個車站內旅客疏散。

長崎市政府表示，今天清晨接獲一封電子郵件，內容是「已在西九州新幹線設施內幾處地方安裝高性能炸彈，爆炸時間是9月28日星期三下午3時34分」。

長崎市政府隨即通報長崎縣警方。西九州新幹線今年9月23日才剛開通營業，是日本最短的一條新幹線。

日本放送協會（NHK）報導，JR長崎站內有職員拿著寫有「請疏散」的海報，呼籲站內乘客離開站體。

另外，趕來支援的制服警力在附近警戒，也可以看到有乘客在剪票口詢問職員目前狀況。

而在車站內的LED顯示螢幕上，也看到原訂下午2時41分發車的新幹線停駛等訊息。

共同社中文網日前報導，西九州新幹線從「武雄溫泉站」到「長崎站」，新型列車「海鷗號」在共5站約66公里的軌道上行駛，是日本長度最短的新幹線，也是繼2016年北海道新幹線通車後，再次有新幹線通車。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110928