俄30日將納烏克蘭4州 北溪天然氣管線4處洩漏

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從俄羅斯通往歐洲的北溪天然氣海底管線26日發生疑似蓄意破壞的爆炸事件，導致多處氣體外洩點。（中央社製圖）

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（中央社基輔29日綜合外電報導）俄國總統蒲亭30日將在克里姆林宮舉行簽署儀式，將俄掌控的烏克蘭4州領土正式納入版圖。從俄國通往歐洲的北溪天然氣海底管線發生疑似蓄意破壞的爆炸事件，已發現4處洩漏。

●俄羅斯占領烏克蘭4州 蒲亭30日將宣布納入版圖

克里姆林宮發言人培斯科夫29日表示，俄羅斯總統蒲亭30日將在克里姆林宮舉行簽署儀式，將俄羅斯掌控的烏克蘭4州領土正式納入版圖。

培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，4個地方政府首長將在克里姆林宮聖喬治廳（St. George's Hall）舉行的儀式中簽署加入俄羅斯的條約。

俄國2月24日發動侵略後，近來在部分掌控的烏克蘭赫松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）4州發起是否脫離烏克蘭並加入俄國的為期5天公投，公投9月27日落幕，莫斯科扶植的4個政府完成計票後都稱選舉勝利。

但烏克蘭和西方國家皆稱上述公投為「騙局」。

（中央社製圖）

●芬蘭9/30起正式關閉邊境 禁止俄羅斯遊客入境

芬蘭政府29日宣布基於外交理由，將關閉邊境，拒絕俄羅斯遊客入境，禁令於9月30日凌晨零時起實施。

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）表示，為了維持芬蘭與他國友善的外交關係，芬蘭決定禁止持觀光簽證的俄羅斯公民入境，但持有長期簽證，為探親、醫療原因的個人將可繼續入境芬蘭。

哈維斯托表示，烏克蘭曾多次要求芬蘭更嚴格控管俄羅斯公民入境，而27日在烏克蘭東部地區結束的公投，以及波羅的海北溪管線遭破壞等事件，讓芬蘭決定加快對俄羅斯公民關閉邊境的動作。

●蒲亭頒動員令1週 已有至少20萬俄羅斯人逃出國

根據俄羅斯鄰國提供的數據，俄國總統蒲亭下令啟動「局部」動員、升級對烏克蘭的軍事行動後的這1週，已有至少20萬俄人逃出國。

社群媒體平台張貼的影片顯示，蒙古、哈薩克、喬治亞、芬蘭邊境檢查哨都出現大排長龍的車潮，許多人聞風而逃，與俄國境內多處出現的示威活動，赤裸裸展現對蒲亭政策的不滿。

「紐約時報」報導，這紙動員令將徵召多達30萬平民投入對烏克蘭戰事，官員說俄國約有2500萬成年人可供徵召，意味就算出國人數多到不尋常，也不會影響克里姆林宮的徵召目標。

●北溪天然氣管線疑遭破壞 瑞典發現第4處洩漏點

從俄羅斯通往歐洲的北溪天然氣海底管線26日發生疑似蓄意破壞的爆炸事件，導致3處氣體外洩點。瑞典海岸防衛隊如今證實，北溪2號管線又發現第4處洩漏點。

本月26日，波羅的海的北溪1號（Nord Stream 1）和北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線發生2起不明原因爆炸後，瑞典和丹麥當局發現3處位置出現漏氣。

瑞典海岸防衛隊指出，新發現的第4處洩漏位於北溪2號管線上，鄰近北溪1號另一個更大的洩漏點。

海岸防衛隊發言人拉森（Jenny Larsson）告訴「瑞典日報」（Svenska Dagbladet），「在4個洩漏點中，有2個在瑞典專屬經濟區」，另外2個位於丹麥專屬經濟區。

瑞典海岸防衛隊指出，北溪2號管線又發現第4處洩漏點。（圖取自瑞典海岸防衛隊網頁kustbevakningen.se）

●北溪管線疑遭人為破壞 事發地周邊發現俄軍支援艦艇

俄羅斯從波羅的海連結德國的2條北溪天然氣管線26日疑發生爆炸，歐盟與周邊幾個國家認定是人為攻擊。歐方官員26、27日觀察到事發點周邊有俄國海軍支援艦艇出現。

美國有線電視新聞網（CNN）引述知情的西方情報圈指出，目前不清楚這些俄方船艦與天然氣管線爆炸有無關聯，一名情報官員表示，上週就觀察到俄國潛艦出現於事發點不遠處。

2名丹麥軍方官員表示，俄國船隻會定期在這個地區作業，俄軍支援艦艇出現事發地附近不代表爆炸是俄國所為。

不過CNN所引述的歐方與美方官員相信，俄國是區域內唯一既有能力又有動機蓄意破壞管線的國家。（譯者：戴雅真）1110929