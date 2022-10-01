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強併烏克蘭領土 美宣布對俄實施嚴厲新制裁

2022/10/1 00:05
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國今天宣布，對俄羅斯實施「嚴厲」的新制裁，以因應拜登總統所指，俄羅斯「虛假」宣稱兼併烏克蘭4州領土。

法新社報導，白宮發表聲明說，「美國要讓俄羅斯立即付出嚴重的代價」。白宮並宣布，7大工業國集團（G7）各盟邦也贊成，讓支持俄國併吞烏克蘭領土的任何國家付出「代價」。

拜登發表聲明說：「美國譴責俄羅斯今天併吞烏克蘭主權領土的虛假企圖，俄羅斯違反了國際法，踐踏了聯合國憲章，並藐視所有和平的國家。」

拜登並說：「美國將永遠尊重烏克蘭獲得國際承認的邊界，我們將加強烏克蘭的軍力和外交實力，包括美國本週宣布提供的11億美元額外安全援助，來繼續支持烏克蘭收復領土的努力。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說：「美國明確地否決俄羅斯改變國際所承認烏克蘭邊界的虛假企圖。」

「為此，美國以及盟邦和夥伴正要讓俄國立即付出嚴重代價。」

拜登政府指出，制裁對象包括大批俄國國會議員、政府官員與其家人，以及為俄軍供應軍備物資的業者，「包括國際供應商」。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110930

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