日本職業摔角傳奇豬木病逝 享壽79歲[影]

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日本前職業摔角選手安東尼奧．豬木（本名豬木寬至），1日上午因心臟衰竭離世，享壽79歲。（共同社）

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）報導，一直以來引領日本職業摔角界、也曾經擔任國會議員的日本前職業摔角選手安東尼奧．豬木（本名豬木寬至），今天上午因心臟衰竭離世，享壽79歲。

日本產經新聞報導，豬木1943年出生於日本橫濱市，小時候曾隨家人移居巴西，1960年被訪問巴西的日本前職業摔角選手力道山看中後返回日本，正式在日本職業摔角界出道。

豬本出道後跟同為力道山弟子的巨人馬場（本名馬場正平），被譽為日本職業摔角界雙雄，表現活躍。

豬木1972年成立「新日本職業摔角」並擔任社長；1976年跟重量級世界拳王阿里，在東京「日本武道館」舉行聞名全球的「異種格鬥技對戰」，吸引全球格鬥技粉絲關注。這場比賽最後以平手收場。

1976年豬本（倒地者）跟重量級世界拳王阿里（站立出拳者），在東京日本武道館舉行聞名全球的「異種格鬥技對戰」，吸引全球格鬥技粉絲關注。（共同社）

豬木1989年成立「體育和平黨」，參加參議院大選比例代表選區，獲得約百萬票首度當選，成為日本第一位摔角界出身的參議員，但之後在1995年尋求連任失利，接著在1998年舉辦身為職業摔角選手的引退賽。

2013年，豬木代表日本維新會角逐參議院比例代表選區，第2次當選參議員回歸政壇；2019年以高齡為由未角逐連任，之後退出日本政壇。

豬木擔任參議員時的1990年，曾在波灣戰爭期間包機前往參戰國伊拉克，跟伊拉克方面進行談判，最終順利救出在當地成為人質的日本人。

豬木也曾多次參訪北韓，2013年為了跟北韓重要人士會談及進行體育交流，在未獲日本參議院許可下逕自訪問北韓，受到參議院祭出禁止出席會議30天處分。

他之後也在2016年到2018年連續3年訪問北韓，展現出希望改善日本與北韓關係的想法。

為了治療腰部，豬木2021年1月起曾經住院一段時間，之後也在自己的影音頻道公布因腸扭轉接受手術。

日刊體育報導，豬木近年因腰部手術加上罹患心臟方面難治之症，過去一段時間經常進出醫院。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1111001

豬木（前）2014年訪問北韓。（共同社）