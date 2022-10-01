印尼核准首款國產COVID-19疫苗 中製mRNA也獲准

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（中央社雅加達30日綜合外電報導）印尼公衛機關今天核准首款國產COVID-19疫苗緊急使用，稱這是邁向自主取得藥品重要一步；印尼也通過中國沃森生技的mRNA疫苗緊急使用，中製mRNA疫苗首獲國外核准。

法新社報導，印尼自COVID-19疫情爆發後便強調研發國產疫苗重要性，但目前仍仰賴中國科興（Sinovac）及西方的莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）/BNT疫苗。

由印尼國營製藥公司Bio Farma與休士頓貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）研發的IndoVac疫苗，如今可用於為沒打疫苗或只打過第一針者的基礎接種。

印尼食品與藥品管理署（BPOM）署長盧吉托（Penny Lukito）說：「國產疫苗的研發是印尼人的驕傲，也是邁向自主取得藥品的基礎與第一步。」

盧吉托表示IndoVac疫苗的效果達92%，副作用輕微且沒有致死不良反應，目前正在進行IndoVac能否用於加強針的臨床實驗。IndoVac也獲得伊斯蘭飲食標準認證，這在人口多為穆斯林的印尼相當重要。

印尼食藥署也核准中國沃森生技（Walvax）研發的mRNA疫苗，這款中製疫苗會在印尼當地生產。沃森mRNA疫苗目前連中國本身都還沒核准使用，印尼成為第一個。

綜合新加坡「海峽時報」等外電報導，雲南沃森生技這款mRNA疫苗名為AWcorna，是與蘇州艾博生物（Abogen Biosciences）公司及解放軍研究機構共同研發，疫苗獲印尼核准供18歲以上者使用。

符合伊斯蘭飲食標準的AWcorna疫苗可當2針基礎劑與滅活疫苗的加強針之用。疫苗並可在攝氏2度至8度的常規冷鏈條件下儲運，不像莫德納、輝瑞/BNT等需要較嚴格的超低溫條件。

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沃森生技的聲明指出，印尼是根據目前仍在進行的第3階段臨床試驗核准緊急使用。臨床實驗顯示，AWcorna疫苗對COVID-19病毒原始株的感染防護力為83.58%，預防Omicron變種的感染防護力為71.17%，疫苗安全性佳，常見副作用為發燒、接種部位疼痛、倦怠、頭痛及發癢。

中國國內目前尚未核准任何一款mRNA疫苗使用，施打種類全為滅活疫苗。輝瑞/BNT疫苗雖已由上海復星（Shanghai Fosun）製藥向中國國內申請使用，但仍在審查階段。（譯者：陳亦偉）1111001