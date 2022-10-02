印度農用拖拉車墜潭 至少27死30傷

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（中央社記者林行健新德里2日專電）印度北部昨晚一輛農用拖拉車墜潭，至少27人死亡，包括11名兒童，另有約30人受傷救治中。

這起事件發生在北方省（Uttar Pradesh）堪坡市（Kanpur）。根據當地警方，這輛拖拉車載有大約60名乘客，他們剛在鄰鎮一座寺廟參加完嬰兒剃頭儀式，在返家的路上。

這輛拖拉車連同所聯結的貨斗疑因天黑視線不明，加上超載而失控，墜入途中一座潭裏，救難人員撈起25具屍體，包括9名兒童以及11名婦女，另有2名兒童送醫後不治。目前尚有大約30人在救治中。

印度農業省的道路上經常可見農民把拖拉車當成載客工具，北方省省長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）在推特（Twitter）發文，呼籲民眾把拖拉車限於農耕用途，不要用來載人。

總理莫迪（Narendra Modi）推文對於罹難者及家屬表示哀悼，承諾為每位罹難者的家屬提供慰問金20萬盧比（約新台幣7萬8000元），傷者則每人5萬盧比。

9月26日，北方省勒克瑙（Lucknow）一輛拖拉車翻覆池潭，造成10人喪生；4天前北方省一輛拖拉車在高速公路上與卡車相撞，造成2死30餘傷。（編輯：郭中翰）1111002