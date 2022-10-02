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河內市火車街掰了 鐵路單位否決重啟提議

2022/10/2 18:02（10/2 18:16 更新）
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河內市火車街是越南知名的國際旅遊景點，不少西方背包客常來朝聖，但河內市當局以鐵路安全因素為由下令封鎖火車街。當地業者希望火車街能重啟，但這項提議已被鐵路有關單位否決。中央社記者陳家倫河內攝 111年10月2日
河內市火車街是越南知名的國際旅遊景點，不少西方背包客常來朝聖，但河內市當局以鐵路安全因素為由下令封鎖火車街。當地業者希望火車街能重啟，但這項提議已被鐵路有關單位否決。中央社記者陳家倫河內攝 111年10月2日
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（中央社記者陳家倫河內2日專電）越南河內市火車街兩週前因安全因素被封，鐵路沿線咖啡店業者認為火車街很安全，盼當局給他們一條生路讓他們能繼續在這邊賣咖啡，不過這一要求已遭到鐵路有關單位否決。

火車街原是一條不起眼的民宅後巷，因有火車經過，當地居民便在鐵軌兩旁開了30多家咖啡店，消費者喝咖啡的同時可近距離感受火車呼嘯而過。火車街在2018年成為網紅景點，尤其是西方國家的旅客最常來此朝聖。

然而大約兩週前，河內市以維護鐵路安全為由將火車街封鎖，還要求咖啡店業者關門。業者隨後敦促當局考慮讓火車街成為一個有趣、安全的旅遊景點，而非強行將這個具觀光潛力的景點封鎖。

在火車街賣了7年咖啡的黎俊英（Le Tuan Anh）向中央社表示，他們全家在火車街住了70年，火車街被封之後，現在親友來訪都要被警察盤問。若火車街不安全，盼政府能把居民遷往他處，讓他們可以安居樂業、穩定生活。

他認為，在最終解決方案出爐之前，可以有一套靈活應變的方式，例如星期一到星期五的白天，火車街都沒有火車經過，這段時間可以開放讓遊客入內喝咖啡，至於星期六、日就暫停營業。

只不過業者希望火車街重啟的願望已經破滅，網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南鐵路有關單位已拒絕重啟火車街的提議，現在所有旅客都不准進入火車街內，只能站在街口的鐵柵欄外觀看。

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火車街自9月14日晚間起遭封，官方說法是為了鐵路交通安全，但當地居民表示，火車街竄紅的這4年來，有兩年遭遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情根本沒旅客，其餘時間也從沒發生過什麼意外。

巧合的是，火車街被封後，9月18日即傳出有一名韓國旅客在火車街拍照時被火車撞到但最後毫髮無傷地離開現場。當地居民被問及此事時不以為然，認為是有心人士居中策劃，目的是賦予封鎖火車街的正當性。（編輯：林憬屏）1111002

在火車街賣了7年咖啡的黎俊英（圖）不捨許多外國旅客撲空，他表示，火車街平常日白天都沒有火車經過，這段時間相當安全應該可以開放給遊客入內喝咖啡、拍照。中央社記者陳家倫河內攝 111年10月2日
在火車街賣了7年咖啡的黎俊英（圖）不捨許多外國旅客撲空，他表示，火車街平常日白天都沒有火車經過，這段時間相當安全應該可以開放給遊客入內喝咖啡、拍照。中央社記者陳家倫河內攝 111年10月2日
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