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日銀短觀：大型製造商信心連3季下滑 前景遜色

2022/10/3 12:33
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（中央社東京3日綜合外電報導）日本央行今天公布的季度短觀調查報告顯示，第3季大型製造商信心指數連續3個季度下滑，與分析師預期的上升情況背道而馳。

日本央行的短觀調查（Tankan survey）顯示，與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間最暗淡的日子相比，目前大型製造商仍相對樂觀得多。

分析師表示，但通貨膨脹打壓了今年的商業信心，其中包括了烏克蘭戰爭導致的能源價格上漲。

季度調查顯示，第3季大型製造商的信心指數為8，略低於第2季的9。這項調查被認為是衡量日本企業狀況的最廣泛指標。

信心指數呈正值，表示持樂觀態度的受訪者數量超過悲觀者。

鑑於COVID-19限制措施重創經濟，大型製造商信心指數在2020年6月跌至負34谷底，近兩年來情況有所改善後，今年4月以來又再度下滑。

日生基礎研究所（NLI Research）資深經濟學家上野剛（Tsuyoshi Ueno）在短觀報告發布前表示：「儘管材料和能源價格飆升持續打壓商業信心，上海解除封鎖緩解了供應緊縮情況，將有助於提振信心。」

此外，短觀報告顯示，在大型非製造商中，商業信心指數從先前的13小幅上揚至14。

日圓最近幾週也觸及24年低點，促使日本政府上月進場干預，並準備祭出另一輪刺激措施，以提振日本經濟。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1111003

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