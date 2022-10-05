世界銀行：烏克蘭2022年經濟預計收縮35%

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）世界銀行（World Bank）今天表示，烏克蘭在戰爭蹂躪下，今年經濟預料將收縮35%。俄羅斯侵烏行動已導致烏國千萬人流離失所。

法新社報導，世界銀行在歐洲和中亞的經濟更新報告中說，隨著俄羅斯入侵，烏克蘭經濟「遍體鱗傷，產能被打斷、農耕地遭破壞，勞力也頓減」。

世界銀行估計，俄烏戰爭已導致1400多萬人流離失所。

世界銀行在報告中說，復甦和重建需要至少3490億美元（約新台幣11兆1750億元），相當於烏克蘭戰前經濟規模的1.5倍。

在俄羅斯供應大幅減少情況下，全球糧食與能源價格飆漲，世界銀行表示，仍未停歇的俄烏戰爭也將拖累歐洲與中亞各新興、開發中經濟體於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代的復甦腳步。

世界銀行歐洲暨中亞區域副總裁畢耶德（Anna Bjerde）在聲明中說：「烏克蘭戰爭、持續上演的疫情、糧食燃料價格飆漲等多重危機，殘酷地提醒了各國政府有必要做好準備，因應大規模且難以預料的衝擊，且這些衝擊很快就會到來。」

報告點出，全球原油、天然氣以及煤炭的價格雖於2021年初開始上揚，但在俄羅斯入侵烏克蘭，導致歐洲和中亞通膨「來到數十年來聞所未聞的水準」之下，三者的價格更是「直線飆升」。

而原油、天然氣、煤炭價格狂飆，對仰賴能源進口的諸國，和對「與歐盟能源市場密切相關的各國」來說，痛苦指數更深。世界銀行表示，各國應做好準備，因應短缺。

歐洲和中亞今年經濟預料將收縮0.2%，2023年則預計將成長0.3%，經濟活動「明年一整年都將深陷低迷」。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1111005