西班牙2023年國防預算擬提高25%

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（中央社記者胡家綺馬德里6日專電）西班牙左翼聯合內閣4日就2023年預算草案達成協議，國防預算將提高25%，並計畫增加10%社福支出，整體社福預算創歷史紀錄新高，以推動包括育兒津貼等多項社會福利措施。

根據國家報（El País），針對2023年預算草案組成西班牙左翼聯合內閣的兩黨代表，包括領導「社會勞工黨」（PSOE）的西班牙首相桑傑士（Pedro Sánchez）、領導「我們可以聯盟」（Unidas Podemos）的第二副首相暨勞動與社會經濟部長狄亞士（Yolanda Díaz），經過漫長的協商後，終於在4日清晨達成協議。

雖然明年西班牙國內生產毛額（GDP）成長率自2.7%下修至2.1%，雙方仍同意增加10%的社會福利支出，以關注中產階級和勞工福利，目標照顧弱勢家庭生活需求，並且挹注資源給予青年、教育、醫療相關部門，以落實社會正義理念和福利國家願景。

聯合內閣提出多項社會福利措施，包括擴大育兒津貼補助範圍、改善失業救濟金、增加8.5%退休養老金支出、增加6億歐元長照補助、增加4億歐元助學金獎勵、強化青年購屋津貼、提高低收入戶生活補助金、提升公務人員薪資等，並將現行的中短程國家鐵路免費搭乘方案延長至2023年。

一系列利多措施中，以育兒津貼最受媒體與民眾關切。西班牙現行的育兒津貼政策，僅有職場媽媽可以領取補助金；預算草案將補助對象擴大至全職媽媽，只要育有0至3歲幼兒，媽媽每月一幼兒可領取100歐元（約合新台幣3140元）補助金。

預算草案也擬提高25%的國防支出，其中48億歐元（約合新台幣1507億元）將用於推行西班牙軍事現代化。

為因應種種社福和國防支出提升，除了仰賴歐盟基金的援助外，西班牙政府也預計增加31億歐元的財政稅收。

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西班牙最大反對黨人民黨（PP）領導人努涅斯（Alberto Núñez Feijóo）對執政聯盟推出的預算草案提出強烈批評。他表示，西班牙人從未繳納這麼多的稅，政府卻一意孤行提高社會支出，這種作法根本「反社會」。「西班牙和西班牙人不需要這些社會福利，種種方案充其量只是執政聯盟為讓桑傑士在首相府再坐穩一年所推出的利多措施罷了。」

西班牙聯合政府各部長已在4日當天的內閣會議上批准明年度預算草案，草案將送往國會舉行辯論，進行批准程序。（編輯：馮昭）1111006