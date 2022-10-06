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首頁 / 國際

烏克蘭加入有譜 OECD願就入盟啟動對話

2022/10/6 13:08
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（中央社巴黎5日綜合外電報導）烏克蘭今天朝邁向加入經濟合作暨發展組織（OECD）跨出第一步。OECD稍早表示，烏克蘭可為候選會員國。

路透社報導，經合組織秘書長柯曼（Mathias Cormann）表示，在基輔當局提出要求後，OECD的38個會員國決定將烏克蘭視為候選會員。

柯曼在聲明中說，進行完初步的入盟對話後，會員國將會考慮啟動入盟討論，並準備入盟的藍圖草案。

OECD的入盟程序很複雜，需要很長的時間，候選會員國必須在反賄措施、稅收、環境和相關統計等方面證明國家政策能達到經合組織標準。

一般認為能進入OECD代表一國的經濟獲認同，達到可與其他已開發工業化國家相提並論的水準。

柯曼說：「經合組織仍信守對烏克蘭及其人民的承諾。我們支持各項重建復原的努力，希望整個烏克蘭主權領土迅速恢復和平穩定。」

經合組織會員國在2月俄羅斯入侵烏克蘭後，終止俄國加盟進程。俄國在2014年占領烏克蘭克里米亞（Crimea）後，尋求入盟的行動也曾被喊卡。

OECD是一個總部設於巴黎的國際組織，供成員國政府合作就共同挑戰找出應對之道、發展全球標準、分享經驗並找出改善生活的最務實政策。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1111006

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