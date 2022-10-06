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甘比亞66童死於腎損傷 世衛：與4款止咳糖漿有關

2022/10/6 19:34
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（中央社日內瓦5日綜合外電報導）世界衛生組織今天發布警訊指出，甘比亞66名孩童死於急性腎損傷，疑似跟印度藥廠Maiden Pharmaceuticals生產的4款咳嗽、感冒糖漿有關，並警告受污染的藥品可能流入全球。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）告訴記者，這4款感冒、咳嗽糖漿「可能跟急性腎損傷及66名孩童的死亡有關。」

譚德塞表示，WHO也正在「跟這間公司和印度監管當局進行深入調查。」

WHO發布警告，有疑慮的糖漿有4款，分別是口服鹽酸異丙嗪（Promethazine Oral Solution）、Kofexmalin嬰兒咳嗽糖漿（Kofexmalin Baby Cough Syrup）、Makoff嬰兒咳嗽糖漿（Makoff Baby Cough Syrup）和Magrip N感冒糖漿（Magrip N Cold Syrup）。

甘比亞當局將於10月6日起，針對西部區（West Coast Region）及上河區（Upper River Region）的農村家庭，回收含有乙醯胺酚和鹽酸異丙嗪成分的糖漿藥品，

甘比亞衛生部今年7月展開的一項調查提到，大腸桿菌是急性腎衰竭爆發的可能原因。

不過，主導衛生部調查的腎病學家賈格尼（Abubacarr Jagne）今天告訴法新社：「這項進行中調查的初步結果表明，這次爆發的急性腎損傷病例，很可能是乙醯胺酚和鹽酸異丙嗪糖漿所引起。」

WHO表示，從印度中央藥物標準控制局（CDSCO）接獲的訊息顯示，Maiden Pharmaceuticals只向甘比亞供應受到污染的藥品。

WHO在一封電子郵件中指出：「但無法排除這些產品透過非正式或不受監管的市場流入其他非洲國家的可能性。」

信中還警告：「此外，製造商可能在其他產品中使用了相同的受污染原料，並流入國內或出口到國外」，全球都可能暴露在風險中。

譚德塞敦促所有國家謹慎行事，努力「檢驗並將這些產品從流通市面中移除，以避免對患者造成更多危害。」（譯者：張茗喧/核稿：陳彥鈞）1111006

WHO
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譚德塞
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