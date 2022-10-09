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止咳糖漿疑致66童亡 甘比亞展開調查

2022/10/9 10:44（10/9 10:55 更新）
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甘比亞警方調查境內66名兒童死亡事件，這些孩童皆有急性腎損傷，可能與一家印度藥廠生產的止咳、感冒糖漿有關。圖為印度藥廠Maiden Pharmaceuticals外觀。（路透社）
甘比亞警方調查境內66名兒童死亡事件，這些孩童皆有急性腎損傷，可能與一家印度藥廠生產的止咳、感冒糖漿有關。圖為印度藥廠Maiden Pharmaceuticals外觀。（路透社）
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（中央社甘比亞首都班竹8日綜合外電報導）甘比亞警方今天宣布著手調查境內近期66名兒童死亡的事件。這些孩童皆有急性腎損傷，可能與一家印度藥廠生產的4款止咳、感冒糖漿有關。

法新社報導，甘比亞派出高階警官進行調查；而印度也已著手偵辦遭世界衛生組織（WHO）點名的印度藥廠Maiden Pharmaceuticals。

甘比亞總統巴羅（Adama Barrow）辦公室今晚表示，總統授權衛生當局吊銷涉及此案的進口商執照。

總統辦公室還說，外交部將向印度大使館傳達「巴羅政府最深切的關注」。

巴羅昨天承諾將推升衛生措施，包括對進口藥品加強品質管控。他說，政府將「竭盡全力」追查事件的真相。

世衛5日對印度藥廠Maiden Pharmaceuticals生產的4種止咳感冒糖漿發布警告，指這4種糖漿可能與甘比亞66名兒童死於急性腎衰竭有關。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111009

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