WHO指印度咳嗽藥水疑致命 印度展開調查

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（中央社記者林行健新德里6日專電）印度4款咳嗽藥水疑在非洲國家甘比亞奪走66名兒童的性命，最近被世界衛生組織（WHO）發布警示。印度媒體報導，印度藥品管理當局已對此展開調查。

WHO昨天發布藥品警示，稱印度一家藥廠生產的4款咳嗽藥水，含有過量的二伸乙甘醇和二乙二醇，可能與甘比亞腎藏損傷病例增加以及66名兒童的死亡有關。

根據WHO的說法，這兩種物質對人體有害，服用過量可導致腹痛、頭痛、嘔吐、排尿困難、精神狀態改變以及急性腎臟損傷等，情節嚴重足以致命。

甘比亞衛生部上週宣稱，國內5歲以下孩童的急性腎臟損傷病例在7月底激增，上個月更有許多孩童疑因此死亡，初步調查結果指向印度一家藥廠生產的咳嗽藥水。

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WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨天在記者會上說，印度方提供的資料顯示，這家藥廠生產的咳嗽藥水只銷售到甘比亞，但不排除它們有可能被轉銷到其他國家，建議其他國家若有發現應立即銷毀。

「今日印度」（India Today）新聞網今天引述不具名印度官員報導，印度中央藥物標準控制局（CDSCO）已開始對相關咳嗽藥水展開調查，但也同時要求WHO提供藥品與死亡病例之間的因果關係。（編輯：林憬屏）1111006