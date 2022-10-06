更多編輯台推薦新聞：
影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「台日友情」全場嗨翻
文化

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「台日友情」全場嗨翻

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人
運動

大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
諾貝爾文學獎揭曉 法國作家安妮艾諾獲殊榮
首頁 / 國際

WHO指印度咳嗽藥水疑致命 印度展開調查

2022/10/6 18:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里6日專電）印度4款咳嗽藥水疑在非洲國家甘比亞奪走66名兒童的性命，最近被世界衛生組織（WHO）發布警示。印度媒體報導，印度藥品管理當局已對此展開調查。

WHO昨天發布藥品警示，稱印度一家藥廠生產的4款咳嗽藥水，含有過量的二伸乙甘醇和二乙二醇，可能與甘比亞腎藏損傷病例增加以及66名兒童的死亡有關。

根據WHO的說法，這兩種物質對人體有害，服用過量可導致腹痛、頭痛、嘔吐、排尿困難、精神狀態改變以及急性腎臟損傷等，情節嚴重足以致命。

甘比亞衛生部上週宣稱，國內5歲以下孩童的急性腎臟損傷病例在7月底激增，上個月更有許多孩童疑因此死亡，初步調查結果指向印度一家藥廠生產的咳嗽藥水。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨天在記者會上說，印度方提供的資料顯示，這家藥廠生產的咳嗽藥水只銷售到甘比亞，但不排除它們有可能被轉銷到其他國家，建議其他國家若有發現應立即銷毀。

「今日印度」（India Today）新聞網今天引述不具名印度官員報導，印度中央藥物標準控制局（CDSCO）已開始對相關咳嗽藥水展開調查，但也同時要求WHO提供藥品與死亡病例之間的因果關係。（編輯：林憬屏）1111006

WHO
COVID變異株演化 WHO建議不再使用早期兩藥物 化石燃料不擴散 世衛與200團體籲制訂國際公約
譚德塞
世衛：COVID-19全球疫情大流行有望結束[影] 烏克蘭COVID-19病例攀升 世衛：疫情10月達頂峰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族