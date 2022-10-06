華航開闢峴港直飛 越南：將為入境旅客創造便利

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越南外交部發言人黎氏秋姮（圖）6日對華航新闢直飛峴港航線一事表示歡迎。面對多國旅客反映當前入境越南的簽證很難辦，黎氏秋姮回覆，將研究為國際旅客入境創造便利條件的方案。中央社記者陳家倫河內攝 111年10月6日

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（中央社記者陳家倫河內6日專電）華航明年1月2日將開闢直飛越南峴港的航線，然而旅客現在入境越南辦簽證很不容易。越南外交部今天對新闢航線一事表示歡迎，並說將研究為國際旅客入境創造便利條件的方案。

台灣入境「0+7」新制13日上路，與此同時，中華航空宣布明年1月2日起開闢桃園機場直飛往返越南峴港航線。越南外交部今天舉行例行記者會，發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）被詢及此事時做上述表示。

黎氏秋姮指出，越南一直支持開闢越南往返區域和世界各地的國際航線，從而加強越南與各夥伴之間的民間交流，促進經濟、貿易、旅遊等領域上的互利合作。

只不過，越南雖然宣稱自3月15日起出入境政策恢復到疫情前，但包括台灣在內的多國觀光客、商務客辦簽證的手續與費用與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前相較大不同，不僅手續繁複，委請旅行社代辦甚至花費新台幣數千至近萬元。

面對中央社詢問，黎氏秋姮表示，依照規定，外國人以旅遊目的入境越南，需要透過邀請或擔保的機構、組織或個人向公安部出入境管理局申辦入境許可。獲得批准後，可以在越南駐外代表機構領取簽證。

此外，她說，若干國家公民可以在公安部出入境管理局的官網繳交相關文件和費用申請電子簽證到越南旅遊，並透過電子郵件取得簽證。簽證類型和期限由公安部出入境管理局決定。

黎氏秋姮說明，越南外交部最近已向政府提出有關開放國門政策和措施的建議，其中包括恢復13個國家公民免簽機制。未來將與相關部門配合，研究進一步為國際旅客入境越南創造便利條件的方案並向上呈報。

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越南官方喊話今年要吸引500萬國際旅客人次造訪，但由於全球COVID-19疫情複雜多變，加上多個國家反映簽證難辦的情況下，今年至9月底國際旅客入境人次不到170萬，僅達到全年設定目標的1/3左右。

官媒越南網（Vietnamnet）報導，越南國家旅遊局粗估，9月到訪越南的國際旅客人次為43萬人；今年前9個月，到訪越南的國際旅客人次大概只有165萬，與疫情前同期相較重挫超過8成。（編輯：林憬屏）1111006