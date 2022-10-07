長男任首相秘書官惹議 岸田：加強團隊應變能力

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（中央社記者楊明珠東京7日專電）日本首相岸田文雄31歲長子岸田翔太郎擔任負責政務工作的首相秘書官一事惹議。岸田文雄今天在參議院院會答詢時表示，這項任命期待能迅速傳達資訊等，並加強秘書官團隊的應變能力。

日本每日新聞報導，有關本月4日岸田內閣上路屆滿一週年、日本政府宣布日相岸田文雄的長子岸田翔太郎擔任首相秘書官一事，最大在野黨立憲民主黨籍議員石垣法子今天在參議院院會質詢岸田。

岸田表示，這是考量到不論假日或深夜發生事情進行危機管理時須迅速且詳細報告、與黨的緊密聯繫，以及因應社群網站的發文等各項要素，因此基於加強秘書官團隊應變能力的觀點所做出綜合判斷。

他說，目前8名首相秘書官當中，期待岸田翔太郎隨時能將各省廳（部會）等所呈報的資訊迅速取捨進行報告，並透過社群網站發文。

報導說，岸田翔太郎與岸田一同住在首相寓所。

有關岸田翔太郎的薪水，與他的上一個工作、擔任岸田文雄的眾議員辦公室公設第一秘書（類似公費助理）時的薪水相同水準。

岸田翔太郎畢業於日本慶應大學法學部，2014年時進入日本三井物產工作，2020年起擔任岸田文雄眾議員辦公室的公設秘書。（編輯：陳惠珍）1111007