日本推測北韓試射潛射彈道飛彈 已嚴重抗議

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（中央社東京9日綜合外電報導）北韓今天凌晨試射2枚彈道飛彈，疑為潛射彈道飛彈（SLBM）。日本防衛副大臣井野俊郎說，包括發射地點位於海上的可能性在內，正持續進行分析，也已透過管道向北韓提出嚴重抗議。

日本放送協會（NHK）報導，井野俊郎說，北韓在9月底到現在的短時間內試射7次，執意進行挑釁且片面升高情勢，「北韓連串行動已對我國、區域及國際社會和平與穩定造成威脅，絕對無法容許」。

井野表示，日本政府已透過駐北京大使館管道，向北韓提出嚴重抗議。

日本政府防衛省今天表示，凌晨1時47分左右及1時53分左右，北韓從東岸附近朝東共試射2枚彈道飛彈，最高高度都在約100公里、飛行距離約350公里，推估掉落在日本專屬經濟區（EEZ）外側的日本海。

防衛省表示，從2枚彈道飛彈發射地點等研判，有可能是SLBM。如果推測無誤的話，將是北韓繼今年5月7日後再度試射SLBM，也是自防衛省統計以來第7度試射SLBM。

回顧北韓今年5月7日試射的SLBM，發射地點為朝鮮半島東岸附近，推估最高高度約50公里、飛行距離約600公里。

北韓光是今年至今已試射25次包括彈道飛彈在內的飛彈，以罕見的高頻率反覆試射。

韓國聯合新聞通訊社報導，專家認為，北韓透過深夜試射似乎是展現其擁有「不論何時、不論何地的發射能力」。

如果包括其他飛彈在內，北韓今年至今已試射25次，分別是1月7次、2月1次、3月3次、4月1次、5月4次、6月1次、8月1次、9月3次、10月4次。特別是從9月下旬到10月上旬間，總計就試射7次。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111009