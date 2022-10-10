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私拍泰國幼托中心槍擊惹議 CNN道歉撤稿

2022/10/10 13:10
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（中央社泰國烏泰沙旺鎮9日綜合外電報導）泰國東北部一家幼托中心日前發生36死慘重槍擊，罹難者中24人是孩童。CNN記者在未經許可下擅闖犯罪現場拍攝挨轟，CNN今天道歉，停播相關報導並下架影片。

美聯社報導，兩名美國有線電視新聞網（CNN）記者被處以5000泰銖（約新台幣4208元）罰款，撤銷兩人擅闖犯罪現場的控罪。泰國皇家警察總部（Royal Police）副局長蘇拉切（Surachate Hakparn）說，當局發現他們持旅遊簽證入境後卻一直做新聞工作。

蘇拉切說，調查顯示一名志工或衛生官員向兩名記者揮手，兩人誤以為可進入拍攝，並不曉得對方未獲授權允許他們入內。兩人已同意各支付5000泰銖罰款並離開泰國。

CNN國際台執行副總兼總經理麥卡錫（Mike McCarthy）和兩名記者今天為此道歉。

麥卡錫在聲明中說，兩名記者尋求進入事發建築的許可，但「現在明白相關人員無權授予許可」「兩人從未打算違反任何規定」。

「我們對自家報導可能造成的任何困擾或冒犯，以及在這個國家如此痛苦的時刻為警方帶來任何不便深表遺憾。」

他說CNN已停播相關報導，且已將相關影片從官網移除。

一名泰國記者在社群媒體PO兩名CNN記者離開事發現場的照片後引發當局追查。照片畫面顯示，一名CNN工作人員爬過建築周圍的矮牆和圍欄，越過警方拉起的封鎖線，另一人則在封鎖線外等候。

CNN記者的舉動引起泰國外國記者協會（FCCT）抨擊，協會表示對CNN報導和拍攝犯罪現場的行徑「失望」。

FCCT說，擅闖案發現場是不專業且嚴重違反新聞倫理行為。

泰國記者協會批評CNN記者的行為「不道德」且「麻木不仁」，並呼籲CNN對這起事件展開內部調查。

CNN最初回應辯稱當記者進入案發現場時，警方已撤除封鎖線，且有3名離開現場的官員告知他們可以入內拍攝。記者在現場只待15分鐘，警方在這段期間又拉起封鎖線，才會出現記者跨越封鎖線離開的畫面。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1111010

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