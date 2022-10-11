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首頁 / 國際

三星生技新廠啟用 年產量24萬公升全球規模最大

2022/10/11 21:26
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（中央社記者廖禹揚釜山11日專電）三星生物製劑公司第4工廠今天部分啟用，面積達29個足球場大小，是全球規模最大的「超級代工廠」，完全啟用後年產量達24萬公升，讓三星在醫藥品代工（CDMO）產量達到世界第一。

韓聯社報導，三星生物製劑公司（Samsung Biologics）今天在位於仁川的第4工廠舉行啟用儀式，新工廠全部完工後的年產量將是國際生技產業單一工廠年產量的近3倍，三星表示，這也代表三星在投入生技產業後，僅花10年就達到世界第一水準。

三星生物製劑在2012年至2017年陸續完工的其他3間工廠年產量分別為3萬、15.4萬、18萬公升，加上今天起部分啟用的第4工廠，總產量將達到42萬公升；完全啟用後總產量將達到60萬公升。

三星為此新廠共投資2兆韓元（約新台幣476億元），工廠總面積達21萬平方公尺，相當於29個足球場大小，廠內使用最新設備及自動化技術，預期創造2.7萬個工作機會，帶動5.7兆韓元生產效益。

隨著人口高齡化及國際疫情流行，生技產業市場前景看好，根據市場調查機構預測，全球生技製藥市場規模將從2020年的2654億美元（約新台幣8兆元），增至2030年的8561億美元；韓國政府也將生技健康產業列為重點培育產業之一。

三星生物製劑主力產品為以細胞、蛋白質及基因為原料製造的醫藥品，而非混合化學物質調製藥品。（編輯：黃自強）1111011

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