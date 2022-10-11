伊朗阻艾米尼示威 學生涉校內政治活動將被退學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡11日專電）伊朗女子艾米尼之死引發一波波示威，各地學生也陸續投身抗議活動。獨立媒體報導，有學校警告，學生在校內參與任何政治活動會被退學，若在校內或放學後於街上高呼反政府口號被捕，學校無法提供協助。

22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）遭宗教警察拘留後死亡引發抗議浪潮，政府雖然祭出斷網、部署鎮暴部隊等手段，動盪無停歇跡象。學生也自1979年爆發伊斯蘭革命以來首度參加反政府抗議活動。

抗議如今已進入第4週，並蔓延到高中。獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）昨天報導，伊朗學校職員警告家長，勿讓學生在學校內或放學後組織示威活動。

伊朗首都德黑蘭一名憂心的家長告訴「中東之眼」，學校主管發訊警告，學生如果參與抗議，就「可能被捕」。「他們非常明確地告訴我們，如果我們的孩子因為在校內或放學後於街上高呼反政府口號或遊行被捕，他們將無法提供協助」。

德黑蘭學生9日走上街頭，社群媒體廣傳的影像可見，這批青少年高喊「我們不想要伊斯蘭共和國」及「打倒獨裁者」。有也報導指出，便衣警察進入德黑蘭衛星城市帕迪斯（Pardis）的阿法里尼什（Afarinesh）藝術高中，逮捕抗議學生。

德黑蘭一所公立學校的學生對「中東之眼」說，學校官員警告，「學生在校內參與任何政治活動都會被退學」。

他說，「我們的校長每間教室都去，並告訴學生，他們有義務向警方提供學生涉及政治活動的任何訊息」。

從伊朗第二大城麥什赫德（Mashhad）發出報導指出，當地學生也參與最新一波反政府活動。流出影片顯示，一批穿著制服、頭巾滑落到脖子處的女學生高喊著「穆拉（mullahs，伊斯蘭教神學家）該滾」。

麥什赫德是保守派及強硬派政治人物的重要權力中心，也是伊斯蘭教什葉派第8任伊瑪目禮薩（Imam Reza）聖陵所在的宗教重鎮，保守派總統萊希（Ebrahim Raisi）即出身於此。

當地強硬派議員謝納拉尼（Hajar Chenarani）告訴媒體，「被捕的抗議人士中，年齡多在14至18歲之間」。

自9月中以來，警方與抗議人潮之間最激烈的衝突於東南部希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchistan）首府薩赫丹（Zahedan）及庫德斯坦省爆發。為了遏止抗議活動向學校蔓延，政府暫時關閉兩地學校。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法斯通訊社（Fars News Agency）昨天報導，庫德斯坦省省長庫沙（Esmail Zarei Kousha）宣稱，有不知名組織8日在街頭策畫殺害年輕人，但他並未提供證據。

自伊朗政府9月16日正式宣布艾米尼死訊以來，目前仍不清楚有多少人在示威行動中喪命，國營電視台9月24日曾稱至少有41人死亡，位於奧斯陸的「伊朗人權」（Iran Human Rights）組織則估計已有至少185人身亡。（編輯：高照芬）1111011