德國總理尋求G7行動降低能源價格 批美釀關稅戰

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（中央社柏林11日綜合外電報導）德國總理蕭茲今天表示，他將在七大工業國集團（G7）今天召開視訊峰會時，尋求集結各國領袖採取聯合行動降低能源價格。他另批評美國氣候保護法案阻礙競爭，恐掀龐大關稅戰。

法新社報導，由於俄羅斯在侵略烏克蘭後縮減對外能源供應，導致能源價格大漲，在歐洲和其他地區引發劇烈危機。德國因嚴重依賴俄國能源供應，因此格外受到衝擊。

蕭茲（Olaf Scholz）在德國首都柏林舉行的德國機械與建廠工業協會（VDMA）大會發表演說時強調，化石燃料價格必須「降低到得以為繼的水準」，但「這並非德國、甚至整個歐洲聯盟（EU）單方面行動可以達成」。

蕭茲表示：「我們必須與其他（能源消費國）組織合作行動，不僅適用於歐洲，也適用於例如日本和韓國，因為當地市場上的能源價格遠高於他們可承受的水準。」

「這是為何我下定決心，要讓所有國際會議討論相互責任這項議題。包括我們今天在G7框架下開會時，以及在歐盟開會時，都將進行相關討論。」「我們需要一套協商過的程序，好讓價格返回合理水準。」

G7包含美國和加拿大等能源出口國，兩國的化石燃料正成為德國等進口國爭取目標。儘管美國為了協助填補俄羅斯造成的缺口，已經加緊對歐洲的供應能源，但德國上週指責美國收費過高。

蕭茲另在演說中提到，由於美國的氣候保護政策防禦美國企業免於外來競爭挑戰，可能引起「一場巨大的關稅戰」。

美國總統拜登（Joe Biden）8月簽署國會通過的劃時代「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）後，其他國家的不安感與日俱增。法案內容除了包括大力補助綠能創新行動，還提供美國製造的電動車與電池減稅優惠。

蕭茲表示：「我們將與美國友人就降低通膨法案進行更深入討論。不能一國的政治人物說：『親愛的產業，我們現在要進行氣候保護，你們聽見了嗎？我們現在要保護你們免於來自其他地方的競爭。』」

蕭茲警告，這樣的做法最後會演變成一場龐大的關稅戰。他呼籲在氣候保護措施及貿易議題上，國際間應該有更緊密的合作。（譯者：張正芊）1111011