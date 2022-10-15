更多編輯台推薦新聞：
文化+深耕有成 劉克襄邀媒體人發想新副刊
文化

文化+深耕有成 劉克襄邀媒體人發想新副刊

20大前北京懸掛反習執政橫幅男子疑似彭立發 訴求罷免獨裁者
兩岸

20大前北京懸掛反習執政橫幅男子疑似彭立發 訴求罷免獨裁者

專訪／貓給了她一個家 馬尼尼為的愛憎台北
文化

專訪／貓給了她一個家 馬尼尼為的愛憎台北

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/300
首頁 / 國際

俄羅斯邊境城市變電站起火 官員控烏克蘭襲擊

2022/10/15 09:20（10/15 09:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
一枚火箭13日擊中貝爾哥羅德市一棟公寓頂樓，未造成傷亡，俄羅斯與烏克蘭互相指控是對方所為。（路透社）
一枚火箭13日擊中貝爾哥羅德市一棟公寓頂樓，未造成傷亡，俄羅斯與烏克蘭互相指控是對方所為。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科14日綜合外電報導）俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）說，靠近國界的貝爾哥羅德市一處變電站今天在烏克蘭襲擊中起火，正努力修復並盡快恢復供電。

法新社報導，葛拉特卡夫在通訊軟體Telegram上表示，「一處變電站…在貝爾哥羅德遭襲擊後起火」，最長可能要花4小時來啟動備用系統及恢復供電。

貝爾哥羅德市有33萬人口，葛拉特卡夫並未說明有多少人受停電影響。這座城市與貝爾哥羅德州其他地區不同，迄今很少被烏克蘭火力攻擊。

社群媒體上流傳的影像記錄到攻擊瞬間，可以看到變電站著火。

葛拉特卡夫還說，其他烏克蘭飛彈擊中鐵路，損毀數條電線，導致鐵路運輸中斷數小時。

烏克蘭昨天的攻擊行動也破壞了貝爾哥羅德州一座彈藥庫。同一天，一枚火箭擊中貝爾哥羅德市一棟公寓頂樓，未造成傷亡，俄羅斯與烏克蘭互相指控是對方所為。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1111015

延伸閱讀
對烏克蘭態度似軟化 蒲亭：俄羅斯沒有擴大動員計畫烏方情資：俄羅斯擬在境內發動恐攻 合理升級戰事烏克蘭1個月收復600多聚落 蒲亭促亞洲領袖反西方
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
對烏克蘭態度似軟化 蒲亭：俄羅斯沒有擴大動員計畫