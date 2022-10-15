俄羅斯邊境城市變電站起火 官員控烏克蘭襲擊

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一枚火箭13日擊中貝爾哥羅德市一棟公寓頂樓，未造成傷亡，俄羅斯與烏克蘭互相指控是對方所為。（路透社）

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（中央社莫斯科14日綜合外電報導）俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）說，靠近國界的貝爾哥羅德市一處變電站今天在烏克蘭襲擊中起火，正努力修復並盡快恢復供電。

法新社報導，葛拉特卡夫在通訊軟體Telegram上表示，「一處變電站…在貝爾哥羅德遭襲擊後起火」，最長可能要花4小時來啟動備用系統及恢復供電。

貝爾哥羅德市有33萬人口，葛拉特卡夫並未說明有多少人受停電影響。這座城市與貝爾哥羅德州其他地區不同，迄今很少被烏克蘭火力攻擊。

社群媒體上流傳的影像記錄到攻擊瞬間，可以看到變電站著火。

葛拉特卡夫還說，其他烏克蘭飛彈擊中鐵路，損毀數條電線，導致鐵路運輸中斷數小時。

烏克蘭昨天的攻擊行動也破壞了貝爾哥羅德州一座彈藥庫。同一天，一枚火箭擊中貝爾哥羅德市一棟公寓頂樓，未造成傷亡，俄羅斯與烏克蘭互相指控是對方所為。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1111015