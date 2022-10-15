蒲亭堅稱做得正確 目標動員30萬人估兩週內完成

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俄羅斯總統蒲亭說，俄軍近來空襲鎖定在烏克蘭的29個目標，已摧毀其中22個，「他們會拿下」剩餘的7個，因此現在沒有必要大規模空襲，「我們現在有其他任務」。（中央社製圖）

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（中央社哈薩克阿斯塔納14日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天表示，俄國在烏克蘭「做得正確」，還說目標動員30萬人將在兩週內完成，目前不打算像本週稍早那樣進一步大規模空襲。

法新社報導，儘管俄羅斯近來在烏克蘭戰場屢屢挫敗顏面盡失，蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，俄國在近8個月侵略烏克蘭行動中一直都「做得正確」。

基輔當局稍早表示烏軍持續挺進南部赫松市（Kherson）後，赫松州的親俄官員敦促居民撤離。

蒲亭在哈薩克首都阿斯塔納一場峰會後告訴媒體：「目前發生的事情令人不快。但無論如何，（若俄國未在2月發動攻勢），我們也會處於同樣的境地，只是情況對我們來說會更糟。」

他堅稱：「因此，我們做得正確。」

英國廣播公司（BBC）報導，俄國近日對烏克蘭發動自開戰以來最猛烈的轟炸行動。蒲亭今天表示，目前沒有必要再大規模空襲，並說大部分指定目標都已擊中，還說摧毀烏克蘭不是他的目標。

蒲亭說，俄軍近來空襲鎖定在烏克蘭的29個目標，已摧毀其中22個，「他們會拿下」剩餘的7個，因此現在沒有必要大規模空襲，「我們現在有其他任務」。

他表示，目標動員30萬人將在兩週內完成，還說已動員22萬人，其中1.6萬人已投入戰鬥。

路透社報導，蒲亭3週前下令動員，部分是因應俄羅斯戰場失利。他先前也宣布將俄軍占領的烏克蘭4州納入俄羅斯版圖，並揚言動用核武。

自蒲亭下達動員令以來，俄軍在烏克蘭東部和南部節節敗退。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間例行影片演說中重申，烏軍將收復所有領土。

他說：「沒錯，他們仍有人投入戰場，他們有武器、飛彈，有（伊朗製）見證者（Shahed）無人機用來對付烏克蘭。他們仍有可能繼續恐嚇我們的城市和所有歐洲人並勒索全世界。但他們沒有成功的機會，也不會成功，因為烏克蘭一直在前進。」

澤倫斯基還表示，他已與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）通話，「我們討論了為我國和人民而共同行動的可能性。我相信可能會有我們需要的結果」，但他沒有透露細節。

官方沙烏地新聞社（SPA）報導，沙烏地宣布向烏克蘭提供4億美元人道援助，並說穆罕默德．沙爾曼已與澤倫斯基通話。

報導說，穆罕默德．沙爾曼強調沙國的立場，支持一切有助降低緊張局勢的做法，而且準備持續致力調解。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1111015