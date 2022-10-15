紐時：美牽制中國半導體技術發展 拉攏盟國參與

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）紐約時報報導，美國總統拜登政府經過內部討論，以及與盟國的艱辛協商後，正推動阻止中國取得關鍵半導體技術的全球運動。

拜登政府的高階官員今年春天與國內企業主管談話時，透露了一項頗具企圖心的計畫，意在抗衡中國軍方飛速進步的技術能力。

情報報告提到，中國利用超級運算和人工智慧來研發匿蹤和極音速武器系統，並試圖破解美國政府最嚴密的加密通訊。數月來，政府官員反覆討論有哪些辦法可以拖慢中國進步的步調。

他們想出的一個方法，是讓拜登政府利用美國在全球技術和供應鏈上的影響力，試著阻止中國取得先進晶片及必要的晶片生產工具，好讓那些可能構成潛在威脅的中國企業遠遠落後於美國及其盟邦的競爭對手。

拜登政府對於中國技術雄心的擔憂，於上週達到頂點，當時政府公布了美方數十年來針對中國實施的最嚴格技術出口管制措施，這些保護手段將波及全球貿易，也可能讓中國以外的政府和企業受挫。

紐時訪問了多名現任、卸任官員及產業高層，描述拜登政府如何決定發起新一波全球抗中運動。

拜登政府針對中國議題，花了數月時間與盟國商議，包括荷蘭、日本、韓國、以色列和英國政府，試圖說服他們與美國一起發布限制令。但其中一些國家猶豫是否要切斷與中國的重要貿易關係，畢竟中國是全球最大的技術市場之一。因此拜登政府決定單獨行動。

曾任國防部官員的戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員艾倫（Gregory C. Allen）說：「美國正把自己在全球半導體價值鏈上的樞紐地位當作武器，以驚人的規模在行使技術和地緣政治勢力。」

新的限制措施讓美國政府得以阻止中國取得某些美製，及採用美國技術的外國公司所生產的先進晶片。

還有一些規定禁止美國企業出售生產先進晶片所需的設備或零組件給中國公司，並禁止美國人和美商向中國的尖端晶片製造廠提供軟體更新等服務。

這些措施並不直接限制外國半導體設備製造商出售產品給中國，但專家說，沒了美國設備，對新興的中國先進晶片製造業可能殺傷力最大。不過，隨著中國研發出自己的關鍵生產技術，最終影響可能也愈來愈小。

去年10月，情報圈開始在與產業和政府官員的會議中，強調中國在人工智慧、量子運算和半導體領域的進步所構成的風險。

根據現任、卸任官員及其他知情人士的說法，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）等官員因此開始推動限制半導體技術的銷售。

但也有一些官員，例如商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）及其副手，希望先確保盟友會與美國合作，他們自去年底以來就提醒，美國若單獨行動，很可能既傷及國內企業，又阻止不了中國公司向外國競爭對手採購技術。

美國早在前總統川普任內就開始針對半導體生產設備與盟國展開協商，拜登政府也接續下去，但遇到一些困難。美國官員花了數月試圖說服荷蘭不要讓半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）出售較舊的微影設備給中國公司，卻遭到拒絕。

美國官員也分別與韓國、台灣、以色列、英國商談限制晶片銷售和設計等事宜。

另外，有愈來愈多證據顯示，美國用來限制中國取得技術的工具存在重大缺陷。美國政府在川普執政期間，將數百家企業納入黑名單，禁止美商在未獲許可的情況下銷售敏感產品給這些公司，但前美國國家安全會議中國事務主任簡以榮（Ivan Kanapathy）指出，每項表列都針對特定公司名稱和地址，因此不難規避限制。

在美國政府持續與盟國商談的同時，商務部、國防部、能源部和國務院專家耗時數月，研究列有數十項美製半導體工具的清單，判斷哪些可用來生產先進晶片，以及日本及荷蘭企業是否有生產類似設備。

接著7月出現令人不安的消息，媒體報導稱中國的中芯國際公司解決了重大技術障礙，製造出能與一些台灣製複雜晶片媲美的半導體。

拜登政府於8月採取行動打壓中國半導體產業，發函給設備製造商和晶片製造商，不准他們出售某些產品給中國。上週，美國政府再推出影響擴及全球的新限制措施。

各家企業立刻開始停止出貨給中國。但美國官員說，會依個案發出許可，讓一些非中國公司能繼續提供支援和零組件給他們設在中國的工廠。英特爾（Intel）、台積電、三星電子（Samsung）和SK海力士（SK Hynix）均已獲得暫時豁免。

在川普執政時期擔任副國安顧問的博明（Matthew Pottinger）說，這些限制措施可能是美國政府展開更大規模攻擊的開端。

他說：「拜登政府現在知道，美國光是跑得更快還不夠，我們也必須積極牽制中華人民共和國想要主導技術的野心。這代表了政府思維的劇烈轉變。」（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1111015