更多編輯台推薦新聞：
國家太空中心明年元旦改制 首季有望發射獵風者衛星
科技

國家太空中心明年元旦改制 首季有望發射獵風者衛星

陳柏任舉重亞錦賽3破全國 奪2銀1銅
運動

陳柏任舉重亞錦賽3破全國 奪2銀1銅

「哈利波特」海格辭世享壽72歲 主角與JK羅琳回憶合作時光
娛樂

「哈利波特」海格辭世享壽72歲 主角與JK羅琳回憶合作時光

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
習近平20大提一中原則九二共識 涉台內容一次看
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登
首頁 / 國際

拜登：不只我一人認為英相原減稅方案是錯誤

2022/10/16 13:08（10/16 13:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社俄勒岡州波特蘭15日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，他並非唯一認為英國首相特拉斯（Liz Truss）原始經濟計畫是「錯誤」的人。特拉斯原始計畫一度導致英鎊重摔。

路透社報導，拜登今天在俄勒岡州替角逐州長的柯泰克（Tina Kotek）輔選，他駐足一間冰淇淋店時告訴記者說：「我不是唯一認為那項計畫是一個錯誤的人。」

法新社報導，特拉斯以及如今黯然下台的前財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）先前宣布的激進經濟改革方案中，減稅是最關鍵的一部分。

不過作法卻是以增加數百億英鎊借款支應，導致市場恐慌，擔心讓英國家家戶戶籠罩在物價危機之中的通膨將進一步攀升。

拜登今天說：「我認為，這個時候對超級富豪減稅…我不同意這項政策，但這是英國要做出的判斷，不是我。」

特拉斯明天將與新任財政大臣韓特（Jeremy Hunt）促膝長談。韓特表示，特拉斯和夸騰9月23日犯的錯，是在沒有預算責任局（OBR）獨立預測的情況下，「盲目」提出他們的計畫，試圖對最高收入者減稅。

韓特承認這麼做是錯的，並說「接下來將要做出非常艱困的決定」，同時警告「所有政府部門」都面臨支出削減，包括福利、衛生和國防。

他說：「部分減稅速度不會如民眾期盼得快；部分稅率則會上調。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1111016

特拉斯
英國新財相承認前任「犯錯」 警告可能加稅 歐股收紅 英相政策大轉彎倫敦股市漲幅收斂
拜登
拜登評為最危險國家之一 巴基斯坦召見美大使 艾米尼之死喚醒人權意識 拜登力挺伊朗示威群眾
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀