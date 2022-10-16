中共20大開會 南韓嚴防北韓第7次核試

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（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）中國共產黨今天起召開第20次全國代表大會，南韓政府判斷北韓很有可能在近期進行第7次核試驗，採取緊急因應體系；南韓國防部長李鐘燮也預測北韓可能再啟動一連串故意挑釁。

韓聯社報導，南韓總統辦公室為即時掌握北韓動態，週日仍維持「緊急辦公體系」，高層官員表示，「北韓隨時可能進行核、飛彈挑釁，（南韓政府）在緊張局勢中維持24小時因應態勢」。

報導指出，總統尹錫悅週末雖無公開行程，但據了解仍持續透過國家安保室等單位及時聽取北韓挑釁動態等報告。國家安保室研判，北韓近期一連串飛彈挑釁行動，很有可能是核試驗的事前偵查工作。

多數分析認為，北韓很可能在中共20大結束後至美國期中選舉日間的這段時間進行第7次核試驗；南韓國家情報院也推測，核試驗日期可能落在10月16日至11月7日間。

南韓國防部長李鐘燮今天下午也前往合同參謀本部戰鬥管制室，就北韓近期挑釁狀況及相關防禦態勢進行盤點並下達指示。

據國防部轉述，李鐘燮指出，北韓近期不顧國際社會強烈反對，接連發射彈道飛彈，並將南韓「正當的射擊訓練」扭曲為「故意挑釁策動」，主張北韓明顯違反919軍事協議（平壤共同宣言）的行動是經過嚴謹策劃的挑釁，之後可能啟動一連串故意挑釁，強調當前情勢嚴重。

他指示，南韓軍方必須維持在面臨任何北韓挑釁與威脅時，都能穩固對應的軍事防衛態勢，特別是北韓在作戰現場採取聲東擊西作戰時，能提早因應以絕後患。

北韓14日凌晨及下午接連在北方界線（NLL）海上緩衝區內，進行919軍事協議中明定禁止的砲擊活動，南韓國防部為此向北韓發送電話通知，譴責北韓違反協議行為，要求當局遵守協議、避免再犯。（編輯：黃自強）1111016