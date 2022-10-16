菲警便衣訪記者住家惹議 警方：為確認媒體安全

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（中央社記者陳妍君馬尼拉16日專電）一名菲律賓記者昨天說，一位便衣警察來到他的住家訪視，稱近來發生針對記者的攻擊事件，想確認他是否遭受威脅。消息傳出引發媒體不安；菲國警方已承諾，將停止訪視行動。

菲國電視台記者索里亞諾（JP Soriano）推文說，一名身著便衣、自稱警察的男子昨天前往他個人住所，出示證件並表示由於廣播名嘴拉皮德（Percy Lapid）日前遇害，菲律賓國家警署正派員訪視記者，確認他們是否遭受任何威脅。

索里亞諾表示，警方此舉明顯侵犯隱私。若警方希望確認記者安全，應與新聞機構合作，而非造訪記者住家。

拉皮德身兼電台主持人和專欄作家，10月初在馬尼拉都會區遭不明槍手射殺。拉皮德生前強硬抨擊總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），他遇害引發菲國各界關注和譴責犯行。

另據新聞網站Rappler引述資深記者亞力克斯（Alex，化名）說，警察10月初前往他家，未找到他後向里辦公室要到他的電話，致電表示警方正展開一項計畫，聯繫記者或前往他們住家，邀請他們出席會議，討論警方可以如何加強保護記者安全。

亞力克斯表示，警方此舉「很嚇人」。「因為警察知道記者住在哪裡。要是你成為他們的目標怎麼辦？」

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菲律賓全國記者聯盟（NUJP）發表聲明說，歡迎警方主動聯繫記者，但警察未經事先協調就造訪記者住家，不僅沒有讓他們感到安全，反而增加記者焦慮，也侵犯隱私。呼籲警方透過新聞機構或媒體組織安排與記者對話，並解決他們在網路上面臨的威脅。

菲律賓首都區警察總局（NCRPO）局長埃斯多摩（Jonnel C. Estomo）發布聲明表示，雖然警方立意良好，但便衣警察造訪記者住家引發過度恐慌和恐懼，他對此表達歉意，已立即下令各級指揮官停止這類舉措。（編輯：黃自強）1111016