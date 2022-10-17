中方阻撓G20拜習會？中國外交部間接否認

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（中央社台北17日電）美媒引述知情人士報導，指中國官員正阻礙美方安排中美元首在11月G20峰會期間舉行會晤。中國外交部發言人汪文斌今天說，美方已經表示此消息不屬實。

根據中國外交部官網，汪文斌今天在例行記者會上，回應媒體詢問上述相關問題時說：「相信你應該注意到，美方已經表示，你提到的消息不屬實。」

美國正致力敲定在G20峰會中，美國總統拜登與中國國家主席習近平的場邊會談。但美國政治新聞機構Politico 15日報導，據知情人士指出，華府近期舉措令北京惱火，因此中國政府不會與為這項會晤草擬議程的美國官員接觸。

據報導，中美關係已經因為台灣、貿易、人權等議題而陷入激烈針鋒相對。曾就有關規劃聽取中方官員簡報的人士透露：「通常情況下，要進行總統雙邊會談時，你會提前很長時間開始制訂議程，但中國的外交官說，『你們每隔一天就打擊我們一次，如果是這樣的情況，我們怎麼能指望習近平和拜登會談有正面結果？』」

這名消息人士說：「如果他們無法取得正面結果，他們的觀點是『我們還應該舉行這項會談嗎？』」

不過，美國國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）在回覆Politico的電子郵件中否認上述報導內容。他表示美中元首雙方各自委派團隊研擬會面之事，但不願透露目前拜習會安排的進度。

報導說，G20峰會一個月後就將開幕，拜登是否跟習近平一對一會談仍在未定之天。（編輯：張淑伶）1111017