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預期俄將核武演習 美軍官：尚未接獲俄方通知

2022/10/18 10:02
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國一位高層軍事官員今天表示，華府預計莫斯科很快會進行核武演習，而俄方尚未正式通知美國這項演習。

路透社報導，美國表示，俄羅斯可能會在年度「雷霆」（Grom）戰略核武演習期間進行飛彈試射，也許就在短短幾天內就會發生。

這位官員匿名指出，根據「新戰略武器裁減條約」（New START），俄羅斯有義務提前通知此類飛彈試射，但美方目前還沒收到這類通知。

鑒於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）公開威脅要動用核武來捍衛俄國在入侵烏克蘭的行動，相關核武演習將會是美國及盟邦另一項挑戰。

儘管如此，西方國家官員有信心他們有能力分辨俄羅斯是在演習，還是蒲亭在把威脅付諸行動。

俄羅斯今天上午在尖峰時段以無人機襲擊烏克蘭多個城市，造成基輔（Kyiv）一棟公寓大樓4人喪生，為烏克蘭和西方所說的俄方蓄意攻擊平民目標的最新一波行動。

上述匿名美軍官員譴責俄羅斯的攻擊行為，並說俄方似乎意在恐嚇烏克蘭百姓。

這位美軍官員說，歷史顯示，試圖攻破民眾意志的空襲行動只會適得其反。

這位官員表示，這些行動只會升高烏克蘭人的決心。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111018

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